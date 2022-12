Des résidents dans le noir prennent leur mal en patience

Des résidents plongés dans le noir depuis plus de 96 heures commençaient à trouver le temps long, mardi à Québec, pendant que la course contre la montre continuait chez Hydro-Québec afin de rebrancher un maximum d’usagers.

«C’est long!», laisse tomber Simon Drolet, 43 ans, qui avoue ne pas avoir dormi beaucoup dans les dernières nuits, de peur qu’un bris survienne dans son domicile. Heureusement, il peut passer ses nuits chez de la parenté.

Sur l’avenue du Mont-Clair où il demeure, Hydro-Québec ne prévoyait pas de rétablissement avant mercredi soir pour les 17 foyers qui sont privés de courant depuis vendredi.

À notre passage, le thermomètre indiquait 4,6 degrés C à l’intérieur de sa cuisine. «Ce n’est pas les vacances que j’avais en tête», concède-t-il.

Des voisins en or

«Il y a des fois que j’aurais le goût de brailler, lance Sylvie Michaud, qui habite tout près. J’ai de mosus de bons voisins. On prend des douches chez nos voisins, chez ma soeur à Beauport. Ma voisine me chauffe des choses. L’autre voisine vient nous porter des petits Thermos avec des soupes, des petites gâteries. J’ai une collègue de travail qu’il m’a prêté une génératrice», énumère-t-elle.

Équipée de deux génératrices, la famille de deux enfants parvient à maintenir une température relativement acceptable, au-dessus des 10 degrés. «On a hâte de manger un bon repas chaud. Les petites sandwichs et le fromage, on a notre dose!», s’exclame la quinquagénaire.

Malgré tout, les deux résidents sont compréhensifs et reconnaissants envers les équipes de la société d’État sur le terrain. «Dans ma misère, c’est arrivé souvent que je pensais au gars qui devait rebrancher ça, puis les conditions dans lesquelles il était», dit M. Drolet.

De faux espoirs

Il aurait toutefois apprécié plus de précision et de réalisme dans les prévisions d’Hydro-Québec concernant le retour du service, alors que l’échéance est constamment repoussée depuis vendredi. «Je me demande à quel point ça nous crée de faux espoirs. Peut-être que si dès le début j’avais sur que ça allait revenir [seulement] le 28, j’aurais mis d’autres choses en action plus vite.»

Un peu partout, la situation a donné lieu à des élans d’entraide entre voisins. Sur la rue des Branches à Lebourgneuf, André Larochelle a raccordé sa génératrice aux réfrigérateurs de ses deux voisins, en attend le retour de l’électricité qui était finalement attendu en soirée. «Il faut bien s’entraider un petit peu. Je ne veux pas que tout le monde perde toute leur bouffe!»

Bilan à la baisse

La Capitale-Nationale demeurait mardi la région avec le plus grand nombre de clients privés d’électricité, avec un bilan de 8416 clients dans le noir en début de soirée. Portneuf était la sous-région la plus touchée, avec 3729 toujours en attente d’un rétablissement.

Dans de nombreux cas, les clients pouvaient espérer un retour à la normale d’ici mercredi soir, selon le site web d’Hydro-Québec. Plus 1000 travailleurs ont été déployés dans toute la province, mardi, en plus de renforts venus du Nouveau-Brunswick, dans le but de restaurer l’électricité.