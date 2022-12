Le monoxyde de carbone fait deux morts au Québec

L’utilisation de chauffage d’appoint au cours des derniers jours a fait monter en flèche le nombre d’intoxications au monoxyde de carbone et causé deux morts au Québec.

« Ç’a été une avalanche d’intoxication au monoxyde carbone », a expliqué Dominique Buteau, médecin-chef du service de médecine hyperbare à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Sur les nombreux cas d’intoxication au gaz toxique, deux personnes ont perdu la vie, une en Mauricie et l’autre dans la région de Québec.

Dans la Capitale-Nationale, une dizaine d’appels pour des cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été faits au service d’urgence 911 dans la dernière semaine. Habituellement, seulement un ou deux cas sont rapportés hebdomadairement.

Chauffage improvisé

En raison de la tempête, des milliers de Québécois ont été privés d’électricité. Certains ont opté pour des chauffages d’appoint improvisés pour se réchauffer. Plusieurs de ces moyens représentent cependant des risques majeurs, a indiqué le service de pompiers de la Ville de Québec.

« On a vu un cas où les gens prenaient du charbon de bois et mettaient ça dans un bol en métal à l’intérieur, mais c’est fait pour être à l’extérieur », a donné en exemple Alexandre Lajoie, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec.

On rapporte également des cas d’intoxications sévères où les personnes impliquées auraient carrément pu perdre la vie après avoir placé un BBQ à l’intérieur de leur domicile pour se réchauffer.

À Montréal

Du côté de Montréal, on dénote un nombre d’intoxications au monoxyde de carbone comparable à celui observé lors de la crise du verglas de 1998. Rappelons qu’à cette époque, plus de 1400 000 clients d’Hydro-Québec avaient été privés d’électricité.

« Je discutais aujourd’hui même avec les gens de l’hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, qui est l’autre centre de médecine hyperbare, et ils vivent la même situation », ajoute le médecin Dominique Buteau.

Rappelons que le monoxyde de carbone est un gaz inodore et non irritant. Il est difficile de le déceler et les symptômes liés à une intoxication peuvent varier d’un simple mal de tête à des vomissements, en passant par des étourdissements.

– Avec l’Agence QMI