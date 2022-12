Le temps de faire connaissance

Le Championnat du monde de hockey junior retiendra toujours l’attention parce que c’est l’occasion de faire connaissance avec quelques-uns des espoirs du Canadien, ceux dont on se plaît à vanter les mérites.

Ils sont six participants à cette compétition ayant pris son envol, hier, dans les Maritimes.

Le nom de Joshua Roy a déjà attiré l’attention au camp d’entraînement. Il est un exemple de persévérance et de détermination. Il mise sur son talent et il ne craint pas d’élever la compétition à un niveau supérieur quand le moment l’exige.

Il se démarque déjà parmi les joueurs de la formation canadienne. Il a été choisi par le Tricolore au cinquième tour du repêchage amateur et, pourtant, il pourrait exercer un impact pendant cette compétition. Il s’agit d’une deuxième participation au Championnat du monde et ce qui le démarque du groupe, c’est sa polyvalence.

Pourra-t-il percer la formation du Canadien un jour ? On peut l’utiliser à toutes les sauces. C’est un marqueur naturel, mais il peut également accomplir un boulot fort apprécié quand son équipe se retrouve en infériorité numérique.

Il s’agit d’un avantage.

On connaît Roy. Du moins, on l’a vu à l’œuvre autant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qu’au camp d’entraînement, sans oublier son passage au niveau international.

Intrigant Lane Hutson

Le plus intrigant demeure le défenseur Lane Hutson des États-Unis. Un choix de deuxième tour du Canadien, un défenseur qui, dit-on, est dans une classe à part.

Le hic. Son gabarit : cinq pieds neuf pouces, 150 livres.

Peut-on s’amener dans la Ligue nationale avec un coffre d’outils aussi bien rempli que celui qu’il transporte dans les rangs universitaires américains ? Cette saison à l’Université de Boston, il a récolté 18 points, dont sept buts, en 16 matchs.

Depuis le début de la saison, Hutson s’attire une pluie d’éloges de la part des observateurs. Certains affirment que son style s’apparente à celui de Cale Makar, à celui de Quinn Hughes, à celui d’Adam Fox.

Wow !

Impressionnant. Mais, ce qu’on veut voir pendant le tournoi mondial, c’est Lane Hutson, celui qui s’adapte à toutes les situations, celui qui progresse à un rythme fou, celui qui possède une vision exceptionnelle du jeu.

Oublions les comparaisons. Parfois, on se laisse influencer par les rapports de certains observateurs, mais il arrive que la réalité soit tout autre.

Je reconnais que, dans le cas de Hutson, on est tenté de basculer du côté des observateurs. Certains avancent même qu’il est un génie du hockey en raison de sa capacité de composer avec l’adversité avec une assurance débordante.

Cool.

Sauf qu’on ne peut pas nier que son gabarit a de quoi soulever quelques interrogations entraînant certaines réserves.

On a vu Filip Mesar à l’entraînement. Un joueur talentueux, mais qui a besoin de polir son jeu dans les ligues mineures pour encore quelques saisons.

Engström, Kapanen et Rohrer pourraient profiter de cette tribune pour améliorer leur évaluation chez les responsables du développement chez le Canadien.

Avez-vous oublié ?

Rapidement, un retour sur le match d’avant Noël, celui disputé entre le Canadien et les Stars de Dallas.

Pour la première fois depuis des lunes, Cole Caufield a évolué avec un nouveau joueur de centre, Kirby Dach, plutôt que Nick Suzuki. Une décision étonnante, mais bon. Et Suzuki, entre-temps, a composé avec Jonathan Drouin et Joel Armia, deux joueurs totalisant eh... zéro but.

Mais, malgré ces changements de la part de Martin St-Louis, le Canadien a bien joué, pendant presque deux périodes avant de plonger, encore une fois, dans l’indiscipline.

Pire encore, les coupables n’ont rien fait pour convaincre les observateurs qu’ils méritaient leur confiance. Des joueurs n’ayant exercé aucun impact au sein de la formation jusqu’à maintenant.

Pénalités coûteuses

Je vous le rappelle : fin de deuxième période, Drouin est au banc des pénalités : but des Stars. Troisième période, Mike Hoffman est au banc des pénalités : but des Stars. Puis, alors qu’il disputait peut-être son meilleur match de la saison, Michael Pezzetta a une crampe au cerveau, il se retrouve au banc des pénalités : but des Stars.

Mais, dans son cas, on peut difficilement condamner son engagement jusqu’ici.

Oh, Chris Wideman écope d’une pénalité en troisième période, alors que l’on tentait d’égaliser la marque chez ses coéquipiers. Et, ajoutons une pénalité d’inconduite pour avoir tenu des propos pas très catholiques à l’endroit de l’un des deux officiels.

L’indiscipline se manifeste à chaque match. On serait porté à croire que les entraîneurs avaient pris des mesures devant le comportement des patineurs, mais, ou bien les joueurs ne prêtent aucune oreille attentive aux propos de l’entraîneur sur le sujet, ou bien les entraîneurs ont attaqué le problème sans trop insister.

Des changements à venir

On entre maintenant dans la dernière phase du calendrier régulier. Au cours des prochaines semaines et des prochains matchs, la compétition sera encore plus intense, et la date limite pour effectuer les transferts sur le plan des effectifs alimentera les conversations.

Il y aura des changements. Il y aura des joueurs vedettes qui changeront d’adresse : Jonathan Toews, Patrick Kane, Bo Horvat, John Klingberg... Le derby Connor Bedard invitera les équipes n’ayant aucune chance de participer aux séries éliminatoires à revoir leur modèle d’affaires et à laisser partir quelques joueurs importants de leur formation.

Chez le Canadien, ça risque d’être fort intéressant. Jeff Gorton et Kent Hughes ne tourneront pas le dos à une offre permettant à l’organisation d’aller encore plus loin dans le processus actuel.

Et n’oubliez pas que Hughes a répété souvent qu’il devait rendre la masse salariale plus flexible.