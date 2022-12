LNH: les meneurs au palmarès québécois

Le joueur d’avant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois domine les Québécois dans la colonne des pointeurs, au moment où la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprend ses activités après la pause des Fêtes.

En 34 matchs, l’ancien des Blue Jackets de Columbus a récolté 15 buts et 22 mentions d’aide pour 37 points jusqu’ici, soit 10 de plus que Jonathan Marchessault (Golden Knights de Vegas) et Patrice Bergeron (Bruins de Boston). Tenu en échec dans ses deux dernières sorties, Dubois avait rendez-vous avec le Wild du Minnesota, mardi soir.

Le quatrième rang du palmarès québécois est détenu par David Perron. Évoluant avec les Red Wings de Detroit, le signataire d’un contrat de deux ans et de 9,5 millions $ l’été dernier a amassé 26 points. C’est deux de plus que Phillip Danault (Kings de Los Angeles) et Jonathan Huberdeau (Flames de Calgary). Les échelons 7 à 10 sont occupés dans l’ordre par Anthony Mantha (Capitals de Washington) et Yanni Gourde (Kraken de Seattle), qui comptent 19 points, Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa) et Alexis Lafrenière (Rangers de New York), respectivement à 18 et 17.

Chez les gardiens, deux hommes d’ici seulement peuvent lire leur nom dans les données de la ligue pour 2022-2023: Marc-André Fleury et Samuel Montembeault. Ce dernier affiche un meilleur taux d’efficacité, soit ,912, que son vis-à-vis du Wild du Minnesota qui se trouve à ,901.