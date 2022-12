L’ours polaire, champion de l’adaptation

L’ours polaire fait régulièrement la manchette en tant qu’emblème du changement climatique. On se souviendra des images-choc d’un ours décharné agonisant ou de cet autre sur son petit bloc de glace au milieu de l’océan. Il y a quelques années, une étude réalisée à l’aide d’un modèle numérique et basée sur un scénario du pire a prédit son extinction d’ici 2100. Qu’en est-il en réalité?

Le site gouvernemental polarbearscanada.ca établit la population mondiale entre 22 000 et 31 000 bêtes réparties en 19 sous-populations. Le Canada en abrite à lui seul près de 16 000, dont 90 % se concentrent dans les régions les plus au nord, le Nunavut les Territoires du Nord-Ouest. On en trouve également au Danemark (Groenland), en Norvège et en Russie, ainsi qu’en Alaska. La majorité des sous-populations seraient stables ou en légère augmentation, mais certaines plus au sud seraient en déclin. Notons que les recensements sont difficiles à réaliser et comportent une large part d’incertitude.

Dans les années 1960, la population mondiale est tombée à quelque 5000 en raison d’une chasse abusive. En 1973, les cinq pays circumpolaires ont conclu un accord prévoyant la réglementation de la chasse sportive, l’interdiction de certaines pratiques et la protection des écosystèmes importants pour l’ours blanc. En 2015, un Plan d’action circumpolaire a été adopté en vue de protéger l’espèce.

Au Canada, la chasse à l’ours blanc est placée sous la responsabilité des Inuits, pour qui elle a une importance à la fois culturelle et économique. L’Institut de la fourrure du Canada assure que l’espèce n’est présentement pas menacée et que la chasse contrôlée ne constitue pas un risque à sa survie. Quelque 600 bêtes sont prélevées chaque année, soit 3 % des stocks.

L’ours polaire et le grizzly dérivent tous deux d’un ancêtre commun, l’ours brun, et demeurent génétiquement très proches. Des hybridations connues sous le nom de pizzly et grolar ont été observées tant en nature qu’en captivité. L’ours blanc aurait commencé à se différencier il y a quelque 1,3 million d’années.

S’il est aujourd’hui bien adapté aux conditions polaires, il faut savoir que ces conditions sont tout sauf stables. Tous les 100 000 ans environ, une grande partie de l’hémisphère nord se couvre d’un manteau de glace dont l’épaisseur peut excéder plusieurs kilomètres. Ces périodes glaciaires sont entrecoupées de périodes relativement chaudes appelées interglaciaires, comme l’actuel Holocène qui a débuté il y a 11 700 ans et qui a connu de fortes fluctuations de température, parfois très bruques.

De nos jours, l’ours blanc se nourrit principalement de phoques qu’il chasse à partir de la banquise, surtout au printemps. Cette dernière fond en été, atteint son extension minimale en septembre puis se reconstitue à l’automne. La superficie de la banquise arctique a fortement diminué à partir de 1980, mais elle serait actuellement en voie de stabilisation.

De plus, une étude publiée en novembre 2021 (Mechanisms of the Early 20th Century Warming in the Arctic) montre que le réchauffement du début du 20e siècle était d’une ampleur comparable au réchauffement actuel. Notons aussi qu’il faisait passablement plus chaud lors de l’Optimum de l’Holocène, il y a 6000 ans.

Bref, l’ours polaire est une espèce extrêmement adaptable et résiliente, qui a survécu à de nombreux et importants changements climatiques.

Robert Girouard, communicateur scientifique