Ne jamais sous-estimer Justin Trudeau

J’ai rencontré Justin Trudeau la première fois quelque part autour de 2004-2005. C’était à la station de radio CKAC. J’y partageais un panel d’analyse politique quotidien avec mes collègues Yves Boisvert et Michel Vastel.

Un bon matin, en attendant l’ascenseur, je vois Justin Trudeau en sortir comme un coup de vent, sa généreuse chevelure bouclée le précédant. Il était dans la mi-trentaine, mais il avait l’air encore plus jeune.

J’apprends qu’il sera en ondes pour une chronique hebdomadaire. Ah bon ? Je le croiserai quelquefois par la suite. Il est sympathique, poli et souriant.

Si on m’avait dit qu’un jour, ce même jeune homme serait premier ministre du Canada, je ne l’aurais franchement pas cru. En 2015, ça s’est néanmoins avéré. Surtout, contre toute attente.

En début de campagne, face au redoutable Stephen Harper, le très cérébral Thomas Mulcair, alors chef du NPD, était en effet donné gagnant. Or, comme disent les Anglais, the rest is history...

Comme quoi, mieux vaut ne pas sous-estimer Justin Trudeau. À l’aube de 2023, à 51 ans, le voilà même déterminé à tenter sa chance au prochain scrutin. Cette fois-là, pour un possible quatrième mandat...

Pour le libéral convaincu en lui, la tentation est forte d’en découdre avec Pierre Poilievre, son nouvel adversaire ultraconservateur. Le combat étant hautement idéologique, il s’annonce fascinant.

Se faire un prénom

La vraie force de Justin Trudeau est qu’avec le temps, même aux yeux de ses pires détracteurs, il a réussi à se faire un prénom. Comme fils de feu Pierre Elliott Trudeau, jadis premier ministre du Canada, ce ne fut pas mince tâche.

Son père était connu pour son fort intellect, sa rudesse stratégique et un ton parfois ouvertement méprisant. Justin Trudeau loge aux antipodes.

Sauf pour sa défense marquée de la Charte canadienne des droits (adoptée par son père sans l’assentiment de l’Assem-blée nationale), la « marque » Justin s’en distingue sur plusieurs fronts.

Tout d’abord, sur le ton. Même dans ses rapports tendus avec certains homologues provinciaux, le premier ministre canadien évite le mépris.

Son rapport de forces, politique et économique, a beau être nettement supérieur à celui des autres premiers ministres, dont celui du Québec, il préfère les échanges cordiaux.

Remontée de fin d’année

Malgré son intention avouée d’accroî-tre l’influence du fédéral dans la gestion du système de santé par les provinces, même le premier ministre François Legault s’est dit satisfait de sa rencontre récente avec M. Trudeau.

Justin Trudeau s’est aussi démarqué par la manière dont il a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin, sans violence ni arrestations abusives, à l’occupation illégale d’Ottawa par le soi-disant convoi de la liberté.

Il est vrai que contrairement à l’ancienne Loi sur les mesures de guerre, invoquée par son père lors de la crise d’Octobre, en 1970, cette nouvelle mouture est enfin respectueuse des droits fondamentaux.

Il n’empêche que Justin Trudeau, avec une transparence étonnante, s’en est justifié longuement et calmement devant la commission Rouleau. Ce qui, en partie, nourrit sa remontée dans l’électorat canadien.

Selon un sondage d’Angus Reid, 44 % des répondants disent avoir une opinion favorable du premier ministre alors que 54 % ont une opinion négative du chef conservateur Pierre Poilievre.

Lequel, doit-on le rappeler, est réputé non seulement pour son ton de pitbull politique, mais aussi pour son soutien au convoi de la liberté...