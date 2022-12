Noël 2022: la barre n’était pourtant pas si haute

Plus de 48 heures après le début des pannes qui ont plongé des centaines de milliers de Québécois dans le noir, plusieurs attendent toujours le retour de la proverbiale lumière.

Au pays de la neige et du froid, le miracle de l’électricité accessible pour tous se fait attendre cruellement.

La nuit la plus longue

Après deux années de pénibles restrictions sanitaires, de fêtes de fin d’année avortées, de partys annulés et de familles écartelées, tous les espoirs étaient permis.

N’ayant pas vu l’automne passer, j’ironisais depuis quelques jours quand mes proches me confirmaient que, comme moi, ils avaient l’impression « qu’on n’arrivera pas ! » Un peu comme si on avait perdu le rythme des préparatifs des Fêtes à cause ces deux éditions handicapées.

À chacun, je répondais : « Pense aux deux derniers Noëls, sérieusement, la barre n’est vraiment pas haute pour que celui-ci soit consi-déré comme un succès. »

Coup de théâtre : NOIR

Noir, au moment où le solstice arrive, au moment où tous les affectés de l’automne essaient de se convaincre qu’ils pourront bientôt cesser de s’exploser les rétines avec des lumières artificielles pour ne pas sombrer avant le retour des 17 jours qu’on appelle l’été.

Seule nouvelle peut-être acceptable dans ce pied de nez du hasard : en hiver, on a plus de chances de sauver une partie du contenu du congélateur tombeau qu’en pleine canicule... Avec l’inflation qu’on connaît, pour plusieurs familles, perdre un frigo, c’est tout perdre.

Entre le bœuf et l’âne gris

Puis, je repense à cet Enfant-Dieu dont on rappelle la venue. Ce petit voyageur, né dans le plus rudimentaire des inconforts, d’une filiation pour le moins douteuse et dont le mode de chauffage se résumait à l’haleine d’un bœuf et d’un âne allait changer la face du monde.

Comme quoi, de l’adversité naissent parfois de grandes choses...

Joyeuses Fêtes, chers lecteurs !