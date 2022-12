Oliver Kapanen et la Finlande rebondissent

Menée par Oliver Kapanen, qui a récolté un but et une mention d’aide en deuxième période, la Finlande a disposé de la Slovaquie au compte de 5 à 2, dans un match du tour préliminaire du Championnat mondial de hockey junior, mardi, à Moncton.

• À lire aussi: Hockey junior: la Tchéquie surprend le Canada

• À lire aussi: Hockey junior: les Suisses causent la surprise

Les vainqueurs ont ainsi racheté leur défaite de 3 à 2 en prolongation subie la veille aux mains de la Suisse.

Espoir du Canadien de Montréal, Kapanen a été nommé joueur de la rencontre pour les siens. Il a inscrit le but victorieux à la huitième minute de l’engagement médian quand il a distancé un rival pour contourner le filet adverse et surprendre le gardien Patrik Andrisik. Par la suite, le choix de deuxième tour du Tricolore au repêchage de 2021 a participé au but de Jani Nyman.

Appartenant aux Predators de Nashville, Joakim Kemell a également touché la cible dans une cause gagnante, tout comme Brad Lambert et Sami Paivarinta. Devant la cage finlandaise, Jani Lampinen a repoussé 22 rondelles.

Du côté des perdants, Peter Repcik a réalisé un doublé. Un autre hockeyeur de l’organisation du Tricolore, Filip Mesar, était en action. Cependant, le Slovaque a été tenu en échec. Andrisik et Matej Marinov ont affronté 23 tirs.