Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 28 décembre qui en valent le détour.

• À lire aussi: Coupe Spengler: le Canada à court de réponses

• À lire aussi: Le CH tente de «retrouver ses jambes»

Hockey : Bruins de Boston c. Devils du New Jersey

Même si les Bruins en seront à un deuxième match en autant de soirs, après un duel contre les Sénateurs d’Ottawa la veille, la formation de l’État du Massachusetts devrait être en mesure de s’imposer contre les Devils. Menés par un Patrice Bergeron en grande forme, les Bruins tenteront de signer une cinquième victoire consécutive. Après avoir amorcé la saison avec plusieurs joueurs d’impact sur le carreau, dont Charlie McAvoy et Brad Marchand, les hommes de Jim Montgomery sont en bonne santé. Contrairement à l’infirmerie vide des «Oursons», celle des Devils est notamment occupée par le défenseur John Marino, devenu un rouage important de la brigade défensive, et par l’attaquant Ondrej Palat. De plus, les jeunes Devils sont bien moins dominants au Prudential Center (10-8-1) que sur les patinoires adverses (12-2-1).

Prédiction: victoire des Bruins de Boston - 1,86

Hockey: Canada c. Allemagne

Doit-on le rappeler, l’unifolié a amorcé le Championnat du monde de hockey junior de la pire façon. Sa défaite de 5 à 2 aux mains des Tchèques est toutefois survenue au meilleur moment imaginable. Le Canada a beau être grand favori pour ce tournoi disputé dans les Maritimes, il ne pourra tenir pour acquis aucun de ses adversaires. Portée par une grande performance de son portier Nikita Quapp, l’Allemagne est passée près de surprendre la Suède mardi. On peut s’attendre à ce que la troupe de Dennis Williams envoie un message aux autres nations en étant gonflée à bloc face à des rivaux qui auront les jambes lourdes lors de ce deuxième match en 24 heures. De plus, Thomas Milic devrait défendre la cage canadienne avec bien plus d’aisance que son collègue Benjamin Gaudreau, qui n’a tout simplement pas été à la hauteur face à la Tchéquie.

Prédiction: victoire du Canada (-4,5) - 1,61

Basketball: Nets de Brooklyn c. Hawks d’Atlanta

Après un début de saison plutôt tranquille, les Nets remplissent les paniers adverses à un rythme effréné depuis quelques semaines. Surfant sur une séquence de neuf victoires, la bande à Kevin Durant et Kyrie Irving s’est approchée dangereusement du premier rang de l’Association de l’Est de la NBA. Au cours des 10 derniers matchs, les Nets ont inscrit en moyenne 121,1 points, un sommet dans le circuit Silver. Durant et Irving ont été respectivement les septième et 12e joueurs les plus productifs de la ligue au cours de cette séquence. On voit mal comment les Hawks, une équipe de milieu de peloton dans presque tous les aspects du jeu, pourraient les arrêter. De plus, la formation de la Géorgie devra composer avec l’absence de deux de leurs cinq meilleurs pointeurs, De’Andre Hunter et Clint Capela.

Prédiction: victoire des Nets de Brooklyn (-5,0) - 1,90