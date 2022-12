Thaïlande: le directeur des parcs nationaux arrêté pour des soupçons de corruption

Le directeur des parcs nationaux de Thaïlande a été arrêté mardi pour des soupçons de corruption, a annoncé la police thaïlandaise qui a retrouvé près de 135 000 euros en liquide dans son bureau de Bangkok.

Ratchada Suriyakul na Ayutthaya, directeur général du département des Parcs nationaux et de la Conservation de la faune et des plantes, sous l'égide du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, «a abusé de son pouvoir en recevant de l'argent de ses subordonnés, en échange de leur maintien en poste», a indiqué la Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC)

«Il a collecté de l'argent de directeurs installés localement à travers le pays. S'ils ne pouvaient pas payer, ils étaient transférés dans des endroits éloignés de leur domicile», a précisé le communiqué.

L'arrestation a eu lieu pendant un échange d'argent, donc les preuves sont «assez évidentes», a déclaré Jaroonkiat Pankaew, chef de la division anti-corruption de la police.

La police, qui doit poursuivre l'enquête, a retrouvé près de cinq millions de bahts en espèces dans son bureau, soit l'équivalent de 135 000 euros.

Ratchada Suriyakul na Ayutthaya, qui a pris ses fonctions en février dernier, a nié les accusations de corruption, selon le communiqué de la NACC.

La Thaïlande compte plus de 150 parcs nationaux, dont l'entrée est payante.

Le royaume souffre de sérieux problèmes de corruption, selon l'ONG Transparency International qui s'est inquiétée cette année de l'absence de progrès en la matière.