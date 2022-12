Une infection vire au cauchemar

Jamais un virus respiratoire et une infection à une bactérie commune n’auraient dû forcer le petit Jackson à rester 56 nuits aux soins intensifs et se faire amputer un pied, l’an dernier. Ses graves symptômes laissent toujours ses médecins incrédules, mais le garçon saute et court comme s’il n’était rien arrivé.

« Quand je le regarde aujourd’hui, si actif et si intelligent, c’est presque inimaginable de se rappeler dans quel état il se trouvait. Mais je me souviens de chaque seconde, je n’oublierai jamais », souffle Celia Rodrigues, qui a eu peur de perdre son fils Jackson en septembre 2021.

Un peu plus d’un an après son hospitalisation à l’Hôpital de Montréal pour enfants, son garçon de trois ans est revenu à lui-même « fois 10 » se réjouit sa mère. Cependant, la famille de Vaudreuil-Dorion est toujours suivie, notamment en immunologie et en génétique, pour tenter d’élucider la gravité des événements.

Mme Rodrigues pensait d’abord qu’il souffrait d’un vilain rhume et elle était repartie d’une clinique médicale avec un remède pour la toux. Son état s’est cependant dégradé, raconte la femme de 35 ans.

Jackson ne mangeait plus, il avait une toux grasse et peinait à respirer. Rapidement, une visite à l’urgence s’imposait.

Déjà dans la voiture, son fils est devenu léthargique. Incapable de se tenir debout à leur arrivée, Jackson a tout de suite été pris en charge.

« C’est devenu très intense, très rapidement », se souvient Mme Rodrigues.

Il a été mis sous intubation. Les médecins croyaient alors qu’en alimentant ses poumons en oxygène, en plus d’antibiotiques, il prendrait du mieux. Ils avaient déterminé que Jackson souffrait du virus respiratoire syncytial (VRS).

Choc toxique

Mais rien à faire, le corps de Jackson le lâchait. « Les poumons, ensuite le cœur, tous ses organes s’arrêtaient les uns après les autres », lance sa mère.

Un essaim de médecins et d’infirmières bourdonnait désormais à son chevet. « Ils lui ont sauvé la vie cette nuit-là », remarque la maman.

Son fils venait de tomber en choc toxique, à la suite d’une infection au staphylocoque doré. Il s’agit d’une bactérie assez commune, que l’on peut trouver sur la peau et les muqueuses, causant des infections généralement bénignes.

« Il n’aurait jamais dû être aussi malade. Ni avec le VRS ni avec l’infection, explique Celia Rodrigues. On ignore si c’est la combinaison des deux ou même ce qui a commencé en premier. »

Orteils noircis

Et la famille n’était pas au bout de ses peines. Dans les jours suivant son hospitalisation, son corps parvenait difficilement à faire circuler l’oxygène et le sang jusqu’aux extrémités, si bien que les orteils de Jackson prenaient une inquiétante couleur noire.

« Je ne me souciais plus de ses pieds. J’espérais juste qu’il se réveille un jour et soit capable de dire mon nom », se souvient avec émotion sa mère.

Au même moment, des examens révélaient des cicatrices sur ses poumons et une atteinte au cerveau qui laissaient présager le pire. « C’était trop, trop d’informations. Trop de médecins qui rentraient et qui sortaient », dit-elle.

Après 56 nuits aux soins intensifs, Jackson pouvait enfin rentrer à la maison où un autre défi l’attendait. Il devait réapprendre à marcher, cette fois, avec une prothèse à la suite de l’amputation de son pied droit.

« C’était dur de le voir être incapable de faire des choses qu’il faisait avant », souligne sa mère, mais son garçon résilient a réussi avec brio.

CHOC TOXIQUE

◼ Une infection du sang causée par le staphylocoque doré.

◼ Atteint au même moment d’un virus respiratoire syncytial

Jamais rien vu d’aussi grave

Le choc toxique vécu par le jeune Jackson à l’Hôpital de Montréal pour enfants l’an dernier a été « l’un des plus graves » jamais géré par la médecin Samara Zavalkoff.

« J’ai eu peur qu’il ne survive pas sa première nuit [aux soins intensifs] », confie l’intensiviste, qui travaille depuis plus de 15 ans auprès des enfants.

Elle en voit chaque année en choc septique à la suite d’une infection. Plus rarement, le staphylocoque doré peut causer des infections sévères ou des insuffisances aux organes, explique-t-elle. La bactérie peut se trouver fréquemment sur la peau, mais elle entraîne des infections si elle entre dans le sang ou une plaie.

Mais la gravité des maux qui ont frappé le garçon de Vaudreuil-Dorion reste un point d’interrogation pour la médecin spécialiste.

Elle a passé toute la nuit au chevet de Jackson, voyant son cœur battre trop vite et sa tension chuter, par exemple.

Photo Centre universitaire de santé McGill

« Cauchemar »

Elle se souvient du « cauchemar » de cette première nuit, où dès que quelque chose s’améliorait, un autre problème apparaissait. « Certains symptômes étaient reliés au choc toxique, mais d’autres pas directement. C’est pourquoi c’était stressant », explique la Dre Zavalkoff.

Une biopsie du cerveau a même été faite, quand l’équipe médicale craignait le pire. Mais depuis, tous les examens cherchant à déceler un potentiel trouble immunitaire sont revenus normaux.

Si le virus respiratoire syncytial (VRS), dont souffrait Jackson, a pu affaiblir son système immunitaire, Samara Zavalkoff tient à rassurer les parents avec des enfants qui l’ont aussi attrapé cet automne. Les conséquences ne sont jamais aussi graves.

La médecin, qui continue de suivre Jackson, se réjouit de voir la personnalité de son patient, depuis qu’il se porte bien. « C’est un garçon qui fera tout ce qu’il veut », lance-t-elle.