Voici les plus grands exploits des athlètes québécois de 2022

Les athlètes québécois ont fièrement brandi le fleurdelisé sur la scène internationale cette année.

Que ce soit aux Jeux olympiques de Pékin ou tout au long de l’année, certains se sont démarqués dans leur discipline respective. Quelques-uns ont d’ailleurs marqué l’histoire sportive du Québec de brillante façon et risquent de le faire dans les années à venir. Voici quelques-uns des plus grands exploits sportifs issus de la Belle Province en 2022.

Une première signée Marie-Philip Poulin

Photo d'archives, AFP

Les États-Unis ont-ils déjà connu une plus grande bête noire, tous sports confondus, que Marie-Phillip Poulin? La sympathique Beauceronne a réalisé un doublé en grande finale des Jeux olympiques de Pékin, le 17 février, devenant la première joueuse de hockey de l’histoire à enfiler l’aiguille dans quatre finales olympiques consécutives. Poulin et le Canada ont aussi triomphé au Championnat du monde de hockey féminin, en septembre.

Champion du monde sur lames

Photo d'archives, AFP

Après avoir raflé l’argent aux Jeux de Pékin à l’épreuve du 1000 mètres, Laurent Dubreuil s’est dépassé à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, en mars, en devenant champion du monde du 500 m. Il a couronné son année faste en étant nommé l'athlète de l’année pour la deuxième fois en trois ans au Gala de l’athlète.

Un hockeyeur qui a fait ses preuves

CAPTURE D'ÉCRAN, TVA SPORTS

Le joueur de centre Patrice Bergeron est un des athlètes les plus constants du circuit Bettman depuis belle lurette. À 36 ans, il l’a prouvé en mettant la main sur un cinquième trophée Frank-J.-Selke, remis au joueur défensif de l'année. L’attaquant des Bruins de Boston a d’ailleurs ajouté une autre plaque à son impressionnante collection, le 21 novembre dernier, en inscrivant son 1000e point dans la Ligue nationale de hockey.

Un joueur de basketball qui fait ses preuves

Photo Getty Images via AFP

Disputer un match dans la NBA, en tant que Québécois, relève déjà de l’exploit. Être sélectionné sixième au total d'un repêchage et devenir un des joueurs les plus en vue du circuit Silver à seulement 20 ans l’est d’autant plus. Avec les Pacers de l’Indiana, Bennedict Mathurin, natif de l’arrondissement de Montréal-Nord, est le symbole d’une culture de basketball en plein essor au Québec.

Le grand jour pour Hugo Houle

Photo d'archives, AFP

La fierté de Sainte-Perpétue a défriché de nouvelles terres en devenant le premier cycliste québécois et seulement le deuxième Canadien à remporter une épreuve au Tour de France, le 19 juillet. Quelques jours plus tôt, Hugo Houle avait laissé entrevoir de grandes choses en terminant troisième à la 13e étape. Il a d’ailleurs dédié sa victoire à la mémoire de son frère Pierrik, décédé tragiquement 10 ans plus tôt.

Couronnement à la maison

Photo courtoisie

Après Marie-Ève Dicaire, une autre boxeuse du Groupe Yvon Michel est devenue championne du monde, au cours de l’été : l’explosive Kim Clavel. Devant un public déjà conquis au Casino de Montréal, elle a mis la main sur la ceinture des poids mi-mouches du WBC en battant par décision unanime la Mexicaine Yesenia Gomez. Elle aura d’ailleurs la chance de mettre la main sur une deuxième ceinture, le 13 janvier prochain, face à Yesica Nery Plata.

Toute une fin de saison pour «FAA»

Photo d'archives, AFP

Le jeune Montréalais a connu une superbe séquence de 16 victoires consécutives sur le circuit de l’ATP, ne perdant aucun duel entre le 13 octobre et le 5 novembre. Au passage, Félix Auger-Aliassime a raflé la couronne aux tournois de Florence, Anvers et Bâle, en plus d’assurer sa qualification aux finales de l’ATP. «FAA» a terminé l’année au sixième rang mondial et a aidé le Canada à triompher à la Coupe Davis.

Il s’est relevé

Photo d'archives, AFP

On ne donnait pas cher de la peau du «Canadian Gangster» après qu’il eut encaissé trois défaites consécutives à l’UFC. Olivier Aubin-Mercier a toutefois rejoint une autre organisation, la Professional Fighters League, avant de mettre la main sur le titre des poids légers six victoires et 17 mois plus tard. Sa victoire au Madison Square Garden, le 25 novembre, lui a aussi permis d’encaisser un chèque de 1 million $.