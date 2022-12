BOURDEAU, René



26 mai 1936 - 18 décembre 2022De Saint-Rémi, le 18 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. René Bourdeau, époux de Simonne Fredette.Outre son épouse Simonne, il laisse dans le deuil ses enfants Christian (France) et Pascal, ses petits-enfants Kim (Jimmy) et Jérémi (Cassandre), son arrière-petit-fils Benjamin, son frère Henri ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire58 RUE PERRASST-RÉMI, J0L 2L0450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 14 janvier de 14h à 16h.