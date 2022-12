2022 en 12 temps

Blocus à Ottawa : ça nous paraît si loin, mais c’était en janvier dernier qu’une capitale du G7, Ottawa, était complètement assiégée !

Omicron : on ne connaît plus les différents chiffres et lettres identifiant les variants, mais il fut un temps, pas si lointain, où on les connaissait tous. Aujourd’hui, on les appelle tous Omicron.

Guerre en Ukraine : personne n’aurait parié que le conflit armé allait durer et que les Ukrainiens allaient tenir aussi longtemps !

Crise des passeports : le complexe Guy-Favreau, qui abrite Passeport Canada, aurait pu avoir son accréditation de parc national tellement il y avait de campeurs autour du bâtiment.

Campagne électorale : une campagne presque plate ! Presque, parce que la panne libérale, les attaques envers l’immigration de la part du gouvernement et la performance surprise de PSPP ont permis d’y mettre du piquant !

La troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale : si les libéraux s’étaient battus aussi fort durant la campagne électorale que durant la course pour la troisième vice-présidence de l’Assemblée, ils auraient peut-être eu plus de sièges ! Un épisode qui aura coûté au caucus du PLQ deux députées et le respect de bien des électeurs.

Fonderie Horne : vous rappelez-vous cet été, lorsqu’on était tous devenus comme par magie des spécialistes des émissions d’arsenic dans l’air de l’Abitibi ? Cinq nanogrammes/mètre cube, quinze nanogrammes, qui dit mieux ?

Leadership conservateur : le match Poilievre-Charest a finalement été sans surprise. Les membres du PCC ont choisi leur camp de manière décisive. Les Canadiens feront-ils les mêmes choix aux prochaines élections ? La question demeure entière.

Le serment du roi : la reine est morte, à bas le serment ! ont crié les trois députés péquistes.

Hockey Canada : une honte et la déchéance d’une des plus importantes organisations sportives au pays !

Violence armée : un été meurtrier à Montréal, des balles qui tuent nos enfants et nos travailleurs, une police dépassée et le sentiment d’insécurité qui s’installe, lentement, mais sûrement.

Roe c. Wade : la preuve ultime que Simone de Beauvoir avait raison lorsqu’elle nous disait : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »