CÔTÉ, Raymonde



Le 26 décembre 2022, est décédée, à l'Hôpital du Sacré-Coeur, Mme Raymonde Côté.Elle laisse dans le deuil ses deux frères Jules (Carmen) et Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs: Lorette McCollough (Albert), Marguerite Francoeur (Louis), Gabriel Royer (Denyse) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Le corps sera exposé en l'église Notre-Dame-du Bel-Amour, 7055 rue Jean-Bourdon, Montréal, H4K 1G7, le jeudi 29 décembre à 10h. Les funérailles suivront à 11h. L'enterrement aura lieu au cimetière St-Michel à Sherbrooke dans les jours suivants.