ARSENAULT (MOREL), Marcelle



À Mascouche, le 20 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Marcelle Morel, épouse de feu Henri Arsenault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre (Linda), Suzanne et Luc (Sylvie), ses petits-enfants, Édith, Julien, Alexandre, Mélissa, Sébastien, Claudia, ses arrière-petits-enfants, Olina, Émile, Jamie, Rafael, sa soeur Monique, deux beaux-frères Yvon et Jean-Guy, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2023 de 10h à 12h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h30 en la chapelle du complexe.Un don à la Société canadienne du cancer, section Québec, serait apprécié en sa mémoire.