DENEAULT, Jean-Marc



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Jean-Marc Deneault, époux de feu Madame Solange Demers Deneault.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Denis Lévesque), Sylvie (Daniel Bisaillon), Alain (Chantal Guinois), Hélène (Alain Hamon), ses petits-enfants Thierry, Geneviève, Etienne, Marc-André, Stéphanie, Laurence, Jasmine, Charlaine, Éveline et leur conjoint(e), ses soeurs Louise et Lorraine, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 décembre 2022 à compter de 10h en l'église St-Cyprien, 330 rue Saint-Alexandre, Napierville, QC, J0J 1L0. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur