LEBEL, née LAMARCHE, Gisèle



À Longueuil le 17 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Lamarche, épouse de M. Claude Lebel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Linda) et Sylvain (Hilda) et ses petits-enfants Marie-Josée, Andréanne, Charles-Etienne et Dominique.La famille vous accueillera le mercredi 4 janvier à 10:00 pour les condoléances suivi des funérailles à 11:00 à l'église St-Jean Vianney, située au 2151 de la rue St-George à Longueuil.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac