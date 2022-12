PAGÉ née LAVOIE, Jacqueline



Le 23 décembre 2022 à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Jacqueline Lavoie, épouse de feu Monsieur Maurice Pagé et mère de feu Jocelyn.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Lise, Claire et Patricia (Daniel), son petit-fils Alexandre et son arrière-petite-fille Kelly-Anne. Elle laisse également son amoureux Gérard Lagacé et sa famille ainsi que ses frères et soeurs, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera mercredi le 4 janvier 2023 en l'église St-Martin, 4880 boulevard St-Martin, Laval, dès 13h suivi des funérailles à 14h.