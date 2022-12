BOILEAU, Arbène



Au CHSLD Idola St-Jean de Laval, le 12 décembre 2022, s'est éteint paisiblement Arbène Boileau, près de sa conjointe Rollande, après plusieurs années de la maladie d'Alzheimer.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jacques), Luc (Marilyn), Hélène (Martin), ses petits-enfants, Laura, Mylène, Justin, Tanya, Maxime et Matthew ainsi que 7 arrière-petits-enfants. Il fut précédé par 3 frères et 2 soeurs et laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline et Denise ainsi que son frère Gérald et de nombeux neveux et nièces.La famille tient à remercie tout le personnel du CHSLD pour leur dévouement, les soins et l'amour qu'ils lui ont prodigués pendant les 18 derniers mois.Passionné de la nature, il a construit deux chalets durant sa vie, dont le dernier au Lac Joannes (Rouyn Noranda) afin de réunir, tous les étés pendant plus de 40 ans, sa famille et ses amis. Son passe temps préféré était la danse sociale avec sa conjointe pendant plus de 68 ans de mariage.À sa douce mémoire, une cérémonie privée aura lieu pour le dépôt des cendres.Vous pouvez laisser vos témoignages de sympathie en suivant ce lien:/avis-deces/arbene-boileau-1930-2022/