PELCHAT, Paul



À Chertsey, le 12 décembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Paul Pelchat, époux de Mme Madeleine Clément Pelchat.Il laisse dans le deuil, ses frères et ses soeurs Carole, Christianne (Jean-François), Guy (Céline), Brigitte (Claude), Stéphane et Éric (Francine), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 janvier 2023 de 14:00 à 17:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Une liturgie sera célébrée le jour même à 16:00 à la Maison Funéraire Groulx.