[BALADO] «La Zone payante»: l’heure de la dernière chance pour Brady et Rodgers

Les quarts-arrière Tom Brady et Aaron Rodgers ne sont plus de jeunes fleurs du printemps et l’occasion de remporter un autre Super Bowl est accrochée à un mince filet d’espoir. Autant les Buccaneers que les Packers se battent avec l’énergie du désespoir pour se tailler une place en séries et n’ont pas droit à l’erreur cette semaine. La Zone payante est en mode séries dans cet épisode du temps des Fêtes.

Il y a bien sûr ces deux équipes, mais aussi plusieurs autres qui n’ont pas dit leur dernier mot dans une fin de course féroce, avec seulement deux matchs à jouer pour chacune des 24 équipes toujours en vie.

Dans le cadre des prédictions hebdomadaires de nos deux animateurs, c’est l’occasion de voir clair dans la course aux éliminatoires.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

La Zone payante se penche aussi sur deux départs annoncés avec fracas cette semaine, pour des raisons bien différentes. D’une part, l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett a été congédié par les Broncos dans la honte totale. D’autre part, l’ailier défensif JJ Watt peut quitter la tête bien haute après une carrière phénoménale chez les Texans et les Cardinals. On fait le tour des deux dossiers bien distincts.

Tua Tagovailoa se retrouve encore dans le protocole des commotions cérébrales. Derek Carr pourrait en être à ses derniers moments avec les Raiders. Voilà deux autres cas que notre équipe s’affaire à décortiquer.

Nos chers auditeurs ne prennent pas congé de football dans le temps des Fêtes et nous répondons bien sûr à leurs questions.

On termine bien sûr au bar avec vous... et un joueur qui vous invite sur le bras! Bonne année à tous nos auditeurs!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.