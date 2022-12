MURRAY, Jean-Marc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Marc Murray, survenu le 1er décembre 2022, à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Lise Paré, ses fils Thomas (Line), Daniel (Martine), Richard (Nathalie), feu Denis (feu Suzie), Sivann, Phortta, Sopheak, ses petits-enfants Mélanie, Marie-Christine, Guillaume, Sandy, feu Jason, Alexis, Louis-Philippe et David, ses 14 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Visites le dimanche, 8 janvier 2023, dès 13h et suivra une Cérémonie Hommage à 14h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue au :https://www.jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/DIM2/