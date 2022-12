REID, Marcelle, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 25 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée Soeur Marcelle Reid, en religion Soeur M. Irène-de-Jésus. Née à Montréal, elle était la fille de : Raoul Reid et de Irène Hamelin.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil : sa nièce Sylvie Légaré, son neveu Luc Légaré ainsi que des arrière-neveux et arrière-nièces.Soeur Marcelle a oeuvré comme trésorière générale de la communauté durant plusieurs années; elle était une agréable compagne et possédait une mémoire prodigieuse.L'urne contenant les cendres sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9mercredi le 4 janvier à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h. La mise en terre se fera à une date ultérieure.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.