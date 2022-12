Capacités affaiblies: un chauffard se sauve dans le fleuve pour échapper aux policiers à Boischatel

Un jeune homme a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool après avoir eu la très mauvaise idée de fuir les policiers sur la berge gelée du fleuve Saint-Laurent près de Québec, tôt mercredi.

Le jeune homme de 22 ans, originaire de Laval, conduisait sur la route 138 (boulevard Sainte-Anne) en direction ouest à Boischatel quand il a été impliqué dans une collision, vers 4 h 15 du matin.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), son véhicule aurait dévié de sa trajectoire pour ensuite heurter un deuxième véhicule qui arrivait dans le sens opposé.

«Suite à ça, le conducteur fautif a pris la fuite en direction du fleuve vers le sud. L’autre conducteur, lui, n’a pas subi de blessure grave», explique le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay.

Les policiers et les pompiers ont fait du ratissage dans le secteur afin de localiser le suspect. Il a été localisé une heure plus tard sur le rivage du fleuve alors qu’il était empêtré dans la glace et les eaux, à la marée basse.

Ce n’est pas clair s’il était en difficulté ou s’il essayait simplement de se cacher, selon la police.

Quoiqu’il en soit, les secours ont dû utiliser un bateau pneumatique pour ramener l’homme en sécurité.

Il a ensuite été arrêté par les policiers et conduit à l’hôpital pour traiter l’hypothermie.

Une prise de sang a été effectuée pour confirmer les soupçons des policiers quant à son état d’ivresse présumé.

Le jeune homme a été libéré. D’après la SQ, il pourrait faire face à des accusations de délit de fuite et de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.