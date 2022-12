Des outils améliorés pour les motoneigistes

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) offre aux amateurs deux outils essentiels, la carte interactive et l’application iMotoneige.

« En début de saison, les motoneigistes sont tous à la recherche de sentiers ouverts. La carte interactive et l’application iMotoneige sont les meilleures sources d’information, d’expliquer Michel Garneau de la Fédération. Au fil des années, ces deux outils ont beaucoup évolué. Les motoneigistes vont trouver des nouveautés cette saison. »

L’analyste en géomatique de la Fédération, Alain Laliberté, abondait dans le même sens.

« Sur la carte interactive, on retrouve les délais de surfaçage qui seront disponibles aussitôt que les clubs vont ouvrir leurs sentiers. Les conditions de sentiers émises par les associations touristiques régionales, elles, sont mises à jour au moins une fois par semaine. »

Il y a des informations météo qui sont fournies par Environnement Canada, une source d’information utile pour planifier des excursions.

Des nouveautés

Pour la présente saison de motoneige, plusieurs nouveautés ont été apportées à la carte interactive et à iMotoniege.

« Pour donner suite à une consultation avec l’Alliance et les ATR, la légende a été révisée et allégée, pour ne conserver que les éléments les plus essentiels, d’expliquer Alain Laliberté. Les motoneigistes pourront trouver plus facilement les renseignements qu’ils recherchent. »

Le titre « Services » a été remplacé par « Points d’intérêt » et les éléments de la légende ont été regroupés dans cinq grands thèmes pour une meilleure lecture : hébergement, restauration, services, attractions et sécurité.

« Nous avons choisi d’éliminer la mention de certains services qui, selon nous, ne correspondaient pas à nos valeurs ou qui mêlaient plus les motoneigistes qu’autre chose. Ainsi, nous avons éliminé les bars puisque nous encourageons les motoneigistes à ne pas faire de la motoneige sous l’effet de l’alcool.

« Les forfaits qui représentent l’ensemble d’avantages et de services regroupés dans le but d’offrir un prix forfaitaire apparaîtront dans la description. Étant donné que certains stationnements pouvaient causer de la confusion auprès des motoneigistes qui croyaient pouvoir stationner leur remorque pour la journée, nous avons conservé seulement les stationnements incitatifs.

« Ces derniers sont des endroits ouverts à tous les motoneigistes où ils pourront stationner leur camionnette et même leur remorque avant de partir en randonnée. Certains stationnements incitatifs peuvent être payants. Les endroits qui sont accessibles pour les gens à mobilité restreinte vont apparaître dans la description, de même que les systèmes de sécurité disponibles pour les motoneigistes. »

Des changements

Certains éléments de la légende ont changé d’appellation. Ainsi, le mot « Essence » a été changé pour « Station-Service ». Les relais et les refuges ont été séparés en « Relais des clubs de motoneigistes » et « Refuges des clubs de motoneigistes ».

Ces données sont fournies par les clubs. Pour la sécurité des motoneigistes, plus de 2475 bornes d’évacuation qui se trouvent à moins de 500 mètres des sentiers ont été indiquées. Ces données sont fournies par le ministère de la Sécurité publique du Québec.

De plus, la Fédération peut générer des alertes importantes. Celles-ci apparaissent sur toutes les couches de la carte. Ces icônes indiquent un danger important à signaler aux motoneigistes, une fermeture temporaire d’un sentier ou une entrave partielle comme une coupe forestière dans un secteur donné.

La fermeture d’un sentier indiquée sur la carte peut être soit temporaire ou permanente. Dans le cas d’une fermeture permanente, le segment est indiqué par une ligne rouge. Il devient alors impossible de planifier un itinéraire en utilisant ce sentier. Si la fermeture est temporaire, vous verrez apparaître une icône d’alerte en conséquence.

SOYEZ INDULGENTS SVP

La tempête qui vient de s’abattre sur le Québec a laissé assez de neige pour permettre aux bénévoles de travailler à ouvrir les sentiers. Mais elle a aussi laissé son lot de problèmes.

Si la neige était au rendez-vous, les grands vents qui se sont invités ont causé beaucoup de dommages un peu partout, y compris dans les sentiers. Les bénévoles de plusieurs régions devront travailler plusieurs jours pour dégager les sentiers et les préparer afin d’offrir de bonnes conditions aux motoneigistes. Il vous faudra donc être patients et indulgents avec ces bénévoles, qui font tout en leur pouvoir pour réussir. N’oubliez pas que ce sont aussi des motoneigistes. Comme vous, ils ont hâte de commencer leur saison.