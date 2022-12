Domination sur toute la ligne à Baie-Comeau

BAIE-COMEAU | Les Remparts n’ont fait qu’une bouchée du Drakkar de Baie-Comeau, mercredi soir, avec une victoire écrasante de 9 à 0 sur la glace du Centre Henry-Leonard.

L’équipe de tête du circuit Courteau n’a pas mis de temps à afficher ses couleurs et a complètement dominé le premier match de ce programme double, qui se poursuivra jeudi soir.

Les visiteurs ont frappé avec la vitesse de l’éclair en touchant la cible, après seulement 84 secondes d’écoulées, sur leur tout premier lancer au filet, celui du défenseur Evan Nause.

Les meneurs au classement général ont remis cela, 14 minutes plus tard, et c’en était déjà fait pour les membres de l’équipage nord-côtier.

Les locaux ont écopé de troisièmes punitions en deuxième période et leurs rivaux ont poursuivi leurs ravages avec deux buts en avantage numérique. Ils ont inscrit quatre filets durant l’engagement.

« Il y a beaucoup d’excitation lors d’un premier match avec de nouveaux joueurs, mais les gars étaient prêts. Il y avait beaucoup d’énergie sur la patinoire et tous les joueurs ont disputé un fort match », a reconnu l’entraîneur-chef Patrick Roy.

Le pilote des Diables rouges a vraiment apprécié l’attitude de sa troupe.

« Il y a beaucoup de profondeur au sein de notre club et notre principal défi d’accepter le rôle à jouer. Peu importe le pointage la veille, il sera important de repartir à zéro le lendemain et c’est ce que nous allons faire jeudi. »

Match à oublier

Dans le clan baie-comois, le retour du temps des Fêtes n’a vraiment pas été celui espéré.

« On parle d’un match à oublier et on pense déjà au prochain. Il n’y a rien eu de bon durant la partie. Les joueurs ont joué avec la peur de perdre avec le résultat que l’on connaît », a analysé l’entraîneur Jean-François Grégoire.

Conscient de la force de frappe de l’ennemi, le pilote espère voir le caractère de ses hommes ressortir.

« Tu ne peux pas commettre tous ces revirements encore moins contre un club comme Québec, qui possède beaucoup de vitesse dans la relance. »

Le vétéran Zachary Bolduc a dirigé l’offensive des vainqueurs avec une performance de deux buts et trois passes. Le défenseur Evan Nause (deux buts, deux aides) a été une autre bougie d’allumage en attaque.

À son tout premier match avec les Remparts, l’attaquant Justin Robidas a bien fait avec un filet et deux aides. Davis Cooper (deux), James Malatesta et Théo Rochette ont aussi déjoué le gardien Olivier Ciarlo, bombardé de 40 rondelles.

Son vis-à-vis William Rousseau (15 arrêts) a connu une soirée beaucoup plus tranquille.