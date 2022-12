LABERGE (née ROY)

Jeanne-D'Arc



Autrefois de St-Urbain, le lundi, 19 décembre 2022 à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Roy, épouse de feu monsieur Rosaire Laberge.Elle laisse dans le deuil sa fille Angèle (Denis Dulude), son petit-fils Martin, ses arrière-petits-fils Tristan et Mikaël, sa belle-soeur Carmen Roy, neveux, nièces, parents et amis.La famille désire remercier le personnel du Manoir St-Rémi et du centre hospitalier Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.450-699-1717www.rfmtheriault.caLa famille recevra les condoléances en l'église de Ste-Martine le samedi 7 janvier 2023 dès 10h, suivront les funérailles à 11h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.