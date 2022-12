[PHOTOS] Ces artistes ont accueilli un nouveau bébé en 2022

Des moments très heureux ont garni la vie personnelle... et les réseaux sociaux des artistes d’ici au cours de la dernière année. Voici ceux qui ont accueilli un nouveau bébé en 2022.

Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin

Avant d’accoucher de son fils Lawrence en avril, l’égérie de Révolution n’était pas au courant du sexe de l’enfant, une information qu’ignorait également l’acteur. La jeune maman a également fait patienter ses fans cinq mois avant de dévoiler le visage de bébé.

Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

Un retrait de la vie publique et une prise en main plus tard, l’animatrice et actrice a fait de la place pour une grande nouveauté dans sa vie : la petite Margot. C’est le papa, le comédien Jean-Philippe Perras, qui a été le premier à souhaiter la bienvenue à l’enfant sur les réseaux sociaux, encensant aussi sa douce moitié.

Suzie Villeneuve

La veille de la Saint-Jean, Suzie Villeneuve est officiellement devenue maman quand bébé Edward s’est pointé le bout du nez. Comble de joie : elle a pu vivre cet événement en étant épaulée, soutenue et informée par sa soeur Lisa, une infirmière.

Jonas et Carmen

Jamais deux sans trois, dit-on. C’est le cas de Jonas et sa belle, Carmen, les parents d’un trio d’enfants - une naissance par an au cours des trois dernières années - depuis le mois d’octobre. À Lennon et Gloria Pearl s’est greffé le petit Morrison.

Luc Langevin

Ce n’est pas une nouvelle illusion qu’a présenté le magicien en octobre, mais plutôt le petit pied tout ridé de sa fille fraîchement débarquée dans la famille. Luc Langevin et son amoureuse, Esther L. Béland (à qui il a rendu hommage), ont offert une soeur à leur Victor âgé de 4 ans.

Jérémy Demay

À 2 ans, la petite Loa, première enfant de Jérémy Demay, est devenue grande soeur. L’humoriste et sa femme, Marie, ont élargi leur famille au cours de l’été quand est né un bébé dont le non et le sexe n’ont pas été dévoilés.

Coeur de pirate

Près de 10 ans après l’arrivée de sa fille Romy, Coeur de pirate a donné naissance à un premier garçon prénommé Arlo. Son devoir de mère ne l’a pas empêché de continuer à donner des spectacles et à s’occuper de Bravo musique, son entreprise de gestion artistique.

Clément Jacques

Quelques jours après le second accouchement de Coeur de pirate, sa coach à La Voix, le chanteur a goûté pour la première fois aux joies de la paternité. Son amoureuse a donné la vie à Rose-Adèle et, comme l’a dit l’artiste : «C’est le plus beau spectacle que j’ai vu de ma vie!»