La fin d’une grande carrière pour JJ Watt

L’un des plus grands joueurs défensifs de tous les temps, JJ Watt, a annoncé qu’il prendrait sa retraite après les deux derniers matchs des Cardinals. C’est la fin non seulement pour un joueur grandiose, mais aussi un ambassadeur hors pair.

Watt, qui a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, ne sera pas oublié de sitôt. À 33 ans, au cœur de sa 12e saison, l’ailier défensif des Cardinals a surtout érigé sa légende avec les Texans, à ses 10 premières campagnes.

Pendant une période de quatre ans, de 2012 à 2015, il a probablement été le meilleur joueur de la NFL, toutes positions confondues. Même si le titre de joueur le plus utile du circuit ne lui a jamais été attribué parce qu’il s’agit d’un honneur trop souvent réservé aux quarts-arrières, Watt a tout détruit sur son passage.

En 2012, à sa deuxième saison, il a explosé avec 20,5 sacs du quart. Deux ans plus tard, il répétait l’exploit, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à revendiquer deux saisons de 20 sacs ou plus.

À trois reprises, il a été sacré joueur défensif par excellence. C’est un exploit que seuls Lawrence Taylor et Aaron Donald ont réussi à part lui.

Watt a tellement dominé son époque qu’il aurait assurément été décoré encore davantage, n’eût été les blessures qui ont saboté la fin de sa vingtaine.

Humain d’exception

Qu’un joueur comme Watt soit grandiose, c’est une chose, mais qu’il soit tout aussi sinon plus admiré pour ses qualités humaines, c’est encore plus remarquable.

Watt a reçu le plus bel honneur qui soit en 2017, le titre d’homme de l’année dans la NFL. Ses efforts dans la communauté de Houston après un ouragan dévastateur ont été salués à juste titre. Une collecte de fonds improvisée a fini par amasser 37 millions.

Contrairement à d’autres, il ne s’est jamais assis sur son talent et il a toujours eu à cœur les succès de son équipe. Ses discours ont toujours été inspirés et inspirants. Il est un leader d’une rare qualité. Son implication auprès des jeunes, entre autres par l’intermédiaire de sa fondation, est admirable.

La NFL a souvent eu maille à partir avec certains de ses athlètes sur le plan de l’image. Watt a toujours été d’une droiture exemplaire sur le terrain comme en dehors.

Dans cinq ans, il passera à une équipe appropriée pour lui, chez les Immortels du Temple de la renommée.

Bonne retraite !

DUEL DU JEUDI

Les forces en présence

Cowboys de Dallas

Dak Prescott | Quart-arrière | 20 T, 12 INT, 2450 verges

Tony Pollard | Porteur de ballon | 9 T, 988 verges

CeeDee Lamb | Receveur | 8 T, 1207 verges

Titans du Tennessee

Malik Willis | Quart-arrière | 0 T, 3 INT, 276 verges

Derrick Henry | Porteur de ballon | 13 T, 1429 verges

Robert Woods | Receveur | 1 T, 448 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Micah Parsons | Secondeur, Cowboys

À sa deuxième année, Micah Parsons n’a déjà plus besoin de présentation ; il s’est établi comme l’un des joueurs défensifs les plus dominants du circuit. Il est en mission pour décrocher le titre de joueur défensif par excellence, qui devrait être remis à lui ou à Nick Bosa, des 49ers. Parsons dérange constamment les quarts-arrières adverses avec 53 pressions, un sommet dans le circuit, comparativement à 37 pour Bosa. Il revendique 13 sacs, contre 17,5 pour Bosa.

MA PRÉDICTION

Cowboys 34 - Titans 20

L'ÉTAT DES FORCES DANS LA NFL

1. Bills de Buffalo | 12-3

Semaine dernière : 2

Pour la troisième année de suite, les Bills sont champions de division. Ils ont non seulement montré qu’ils pouvaient courir avec le ballon, mais ils ont limité les Bears à 80 verges au sol, eux qui en gagnaient 186,9 par match avant la rencontre. Encourageant, à l’aube des séries.

2. Eagles de Philadelphie | 13-2

Semaine dernière : 1

Dans la défaite face aux Cowboys, ce qui a fait le plus mal est la perte du bloqueur Lane Johnson. Il pourrait revenir en séries, mais c’est incertain. La ligne à l’attaque est probablement la plus grande force de cette équipe et Johnson est un roc du côté droit.

3. Chiefs de Kansas City | 12-3

Semaine dernière : 3

Les Chiefs n’ont pas été spectaculaires face aux Seahawks, mais ils l’ont emporté de belle façon en jouant du football propre, ne commettant aucun revirement pour la première fois en 10 matchs. Le front défensif a aussi harcelé Geno Smith pendant tout le duel.

4. 49ers de San Francisco | 11-4

Semaine dernière : 4

Brock Purdy est devenu le deuxième quart-arrière à remporter ses trois premiers matchs en lançant au moins deux passes de touché dans chacun de ses départs. L’autre est Kurt Warner, en 1999. Voilà ce qu’on peut appeler un excellent début de carrière dans la NFL !

5. Bengals de Cincinnati | 11-4

Semaine dernière : 5

Les Bengals ont officialisé leur place en séries et demeurent l’un des clubs les plus « hot » de la ligue en ce moment avec sept victoires de suite. C’était loin d’être parfait face aux Patriots avec trois revirements et une moyenne de trois verges par course, mais l’équipe trouve des façons de gagner.

6. Vikings du Minnesota | 12-3

Semaine dernière : 6

La saison absurde des Vikings se poursuit avec une 11e victoire par une possession. Encore une fois cependant, un quart-arrière adverse, en l’occurrence Daniel Jones, a eu l’air de Peyton Manning contre la défense poreuse. Tôt ou tard, ça va faire mal.

7. Cowboys de Dallas | 11-4

Semaine dernière : 7

D’un côté, la défense des Cowboys a été exposée face aux Eagles, qui n’ont pas dégagé une seule fois dans le match. De l’autre côté, elle a réalisé des revirements opportuns et aidé l’équipe à combler un déficit de 10 points au quatrième quart. Allons-y pour le verre à moitié plein.

8. Chargers de Los Angeles | 9-6

Semaine dernière : 8

Les Chargers sont de retour en séries pour la première fois depuis 2018. Voilà qui permettra à Brandon Staley de respirer mieux. Ses commentaires d’après-match étaient à propos : il n’y a rien à célébrer, on s’attendait à ce que les Chargers soient en séries et ce n’est que le début.

9. Ravens de Baltimore | 10-5

Semaine dernière : 9

La vie continue d’être difficile pour l’attaque des Ravens sans Lamar Jackson, mais l’équipe fait le boulot et a tout de même assuré sa place en séries pour la quatrième fois en cinq ans. Ce n’est pas toujours élégant avec les Ravens, mais la formule demeure efficace.

10. Dolphins de Miami | 8-7

Semaine dernière : 10

Voilà que Tua Tagovailoa se retrouve encore une fois dans le protocole des commotions cérébrales. Ça devient très inquiétant. Même s’il finit par ne montrer aucun symptôme, les Dolphins devront être extrêmement prudents. La santé doit primer sur la course aux séries.

11. Giants de New York | 8-6-1

Semaine dernière : 11

Les Giants avaient le match en main au quatrième quart face aux Vikings, mais Daniel Jones a lancé une interception, un dégagement a été bloqué, Richie James a échappé une passe et Cor’Dale Flott a mal contrôlé le ballon sur ce qui devait être une interception. Grosse implosion !

12. Jaguars de Jacksonville | 7-8

Semaine dernière : 15

Il est incroyable de voir les Jaguars au sommet de la division Sud. Il est vrai que cette division fait pitié, mais l’amélioration de l’équipe est tout de même notoire. Pas plus tard qu’à l’Halloween, les Jags montraient une fiche de 2-6 et étaient toujours la risée de la ligue.

13. Lions de Détroit | 7-8

Semaine dernière : 12

Il est grand, le mystère des Lions ! L’une des équipes les plus en feu de la ligue a accordé 321 verges au sol aux Panthers. Oui, oui, 321 ! Malgré tout, l’équipe est encore en vie et hérite d’un match face aux pauvres Bears. Tous les espoirs ne sont donc pas perdus.

14. Commanders de Washington | 7-7-1

Semaine dernière : 13

Malgré la défaite, les Commanders ont été bénis. Les Giants, Lions et Seahawks ont aussi trébuché, ce qui fait que l’équipe de Ron Rivera continue de s’accrocher au dernier billet disponible pour les séries actuellement. Tout indique que Carson Wentz redevient le partant.

15. Jets de New York | 7-8

Semaine dernière : 14

Les Jets ont subi une quatrième défaite de suite, leur plus longue séquence du genre sous la férule de Robert Saleh. Zach Wilson a été horrible et remplacé par Chris Streveler. Quelle claque au visage ! Mike White est prêt à revenir au jeu. La chaise musicale se poursuit.

16. Packers de Green Bay | 7-8

Semaine dernière : 21

Attention, les Packers sont de retour ! S’ils remportent leurs deux derniers matchs à la maison face aux Vikings et aux Lions, en plus d’une défaite des Commanders ou de deux défaites des Giants, les têtes fromagées passeront en séries. C’est loin d’être impossible.

17. Buccaneers de Tampa Bay | 7-8

Semaine dernière : 20

Encore un duel lors duquel les Buccaneers ont été pénibles à voir, sauf dans les dernières minutes au réveil de l’attaque. Tom Brady a été victime de deux interceptions dans un troisième match de suite, une première dans son cas depuis la saison 2002.

18. Steelers de Pittsburgh | 7-8

Semaine dernière : 23

Il y a quelques semaines, les Steelers montraient une fiche de 3-7 et une première saison perdante sous les commandes de Mike Tomlin semblait inévitable. Les choses ont vite changé. L’émotion était palpable à la suite du décès du légendaire Franco Harris.

19. Panthers de la Caroline | 6-9

Semaine dernière : 25

Le duel de dimanche face aux Buccaneers déterminera laquelle des deux équipes prend le contrôle de la division Sud. En début de saison, les Panthers avaient muselé ces mêmes Buccaneers. Ils n’ont rien d’éclatant, mais leur attaque au sol peut faire des dégâts.

20. Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 7-8

Semaine dernière : 19

Encore une fois, l’attaque des Patriots a dormi pendant une bonne partie du match face aux Bengals, avec seulement 70 verges de gains en première demie. Le réveil a sonné trop tard. L’équipe est encore en vie pour les séries, mais au terme de la saison, le chambardement offensif sera majeur.

21. Titans du Tennessee | 7-8

Semaine dernière : 16

Les Titans sont dans une désolante déroute. Offensivement, avec Malik Willis, ils sont encore plus tristes à regarder qu’avec Ryan Tannehill, ce qui n’est pas peu dire. Ils n’ont pas un receveur qui a gagné 100 verges ou plus à leurs cinq derniers matchs.

22. Seahawks de Seattle | 7-8

Semaine dernière : 22

La descente des Seahawks se poursuit, mais avec des matchs à domicile face aux Jets et Rams, il y a encore de l’espoir. Il reste que Geno Smith est moins bien protégé et performe moins qu’en début de saison. C’est déjà bien que les Seahawks soient dans cette position.

23. Saints de La Nouvelle-Orléans | 6-9

Semaine dernière : 24

Pour la première fois cette saison, les Saints ont remporté deux matchs de suite. Leurs derniers espoirs de se tailler une place en séries devraient toutefois se heurter aux Eagles en fin de semaine. Que ces derniers misent sur Jalen Hurts ou Gardner Minshew, le défi sera de taille.

24. Browns de Cleveland | 6-9

Semaine dernière : 17

En quatre matchs depuis son retour de suspension, Deshaun Watson a dirigé seulement trois séquences offensives sur 43 qui ont mené à des touchés. Il n’a pas été aidé par ses receveurs en fin de match face aux Saints, mais il doit quand même faire mieux. Beaucoup mieux...

25. Rams de Los Angeles | 5-10

Semaine dernière : 26

Baker Mayfield a encore montré de belles choses face à la défense habituellement fiable des Broncos. Il ne serait pas étonnant que les Rams le ramènent dans le décor la saison prochaine, même si Matthew Stafford a mentionné qu’il souhaite revenir au jeu.

26. Raiders de Las Vegas | 6-9

Semaine dernière : 18

La sécurité d’emploi de Derek Carr semble en jeu. Neuf de ses passes ont été interceptées lors des cinq derniers matchs. Josh McDaniels laisse planer le doute et risque de se tourner vers le jeune Jarrett Stidham. Les Raiders ont perdu cinq matchs alors qu’ils menaient à la demie.

27. Falcons d’Atlanta | 5-10

Semaine dernière : 27

Les Falcons sont officiellement éliminés. Il y a quelques morceaux intéressants dans leurs fondations pour le futur comme le demi de coin AJ Terrell, le receveur Drake London, l’ailier rapproché Kyle Pitts et le porteur Tyler Allgeier, mais ils ne semblent pas prêts d’être dominants.

28. Cardinals de l’Arizona | 4-11

Semaine dernière : 30

C’est une fin de saison pénible pour les Cardinals, qui n’ont plus de punch à l’attaque. Avec leur troisième quart-arrière, ils ont quand même tenu tête aux Buccaneers, mais ont perdu un cinquième match de suite. Il y aura beaucoup de travail à faire durant la saison morte.

29. Colts d’Indianapolis | 4-10-1

Semaine dernière : 29

Troisième quart-arrière pour les Colts avec Nick Foles, mais mêmes résultats décevants ! Le vétéran a été intercepté à trois reprises face aux Chargers. Il va quand même revenir dans la mêlée puisque Matt Ryan et Sam Ehlinger n’apportent rien de plus. C’est triste, ce que cette équipe est devenue.

30. Broncos de Denver | 4-11

Semaine dernière : 28

La sortie humiliante face aux Rams a mené au congédiement de Nathaniel Hackett. Plusieurs voient Sean Payton pour le remplacer, mais il est loin d’être certain qu’il veuille travailler à rescaper Russell Wilson. Sports Illustrated a lancé un candidat intrigant en Jim Harbaugh.

31. Bears de Chicago | 3-12

Semaine dernière : 31

Les Bears ont été nez à nez avec les Bills un moment avant de s’effondrer. Ils ont généré trois revirements, mais ont été peu opportunistes en inscrivant seulement trois points à la suite de ces gros jeux. C’est le métier qui rentre à la dure pour une jeune équipe.

32. Texans de Houston | 2-12-1

Semaine dernière : 32

Les Texans l’ont emporté face aux Titans et il n’est donc pas garanti qu’ils termineront au dernier rang, ce qui leur donnerait accès au premier choix au repêchage. Il y a tout de même lieu de croire qu’ils termineront avec ce privilège comme baume sur une autre longue saison.