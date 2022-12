L'accès restreint à l’avortement en lien avec un risque accru de suicide chez les jeunes femmes

La restriction de l'accès à l'avortement serait liée à un risque accru de suicide chez les femmes en âge de procréer selon une étude américaine.

• À lire aussi: Le parcours inspirant de Simone Veil

• À lire aussi: La pénurie de pilules abortives s'atténue, mais n’est pas complètement résolue

Près d’un an avant que la Cour suprême n’annule la décision historique de Roe contre Wade aux États-Unis et ouvre ainsi la voie à la réduction ou l’annulation du droit à l’avortement dans certains États, une équipe interdisciplinaire de l'Université de Pennsylvanie et du Children's Hospital of Philadelphia avait commencé à réfléchir à ce sujet.

Les résultats publiés dans JAMA Psychiatry mercredi montrent que la restriction de l’accès à l’avortement serait liée au risque de suicide chez les jeunes Américaines.

« Le stress est un contributeur clé au fardeau de la santé mentale et un facteur majeur d'augmentation du risque de suicide »,a déclaré le psychiatre Ran Barzilay,co-auteur de l’étude.

« Nous avons constaté que ce facteur de stress particulier - la restriction à l'avortement - affecte les femmes d'un âge spécifique dans une cause de décès spécifique, qui est le suicide. »

Les chercheurs ont analysé les taux de suicide avant et après l'entrée en vigueur des lois, comparant ces chiffres aux tendances générales du suicide et aux taux dans des endroits sans de telles restrictions.

L’étude n’a pas révélé la même association pour les femmes plus âgées.

Bien que les résultats ne prouvent pas que la restriction de l'accès à l'avortement a entraîné une augmentation des taux de suicide, les chercheurs affirment que les résultats ont des implications cliniques, politiques et éthiques.

Reconnaître ce lien pourrait changer la façon dont les médecins abordent la classification du risque de suicide chez les femmes en âge de procréer.

Cela soulignerait la nécessité de meilleures politiques de prévention du suicide et renforcerait le besoin criant d’un accès légal et sécuritaire à l'avortement.