Le remboursement de la dette comme priorité pour 2023

Le remboursement de la dette est la principale priorité financière des Canadiens, qui sont aussi préoccupés par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la crainte d’une récession en 2023.

C’est ce qu’a révélé le sondage annuel de la Banque CIBC, qui a établi que l’inflation était une préoccupation pour 65% des Canadiens, la hausse des taux d'intérêt pour 30% et les craintes de récession pour 24%.

Le sondage a également démontré que 55% des Canadiens estiment qu'ils doivent mieux gérer leurs finances cette année, et une personne sur quatre a déclaré avoir contracté davantage de dettes au cours des 12 derniers mois.

«La situation économique actuelle a, à juste titre, incité les Canadiens à réévaluer leurs priorités financières pour 2023», a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, conseils financiers et en placement CIBC.

Bien que 73% des Canadiens s'inquiètent de la possibilité d'une récession l'an prochain, 62% se sentent financièrement prêts à faire face aux imprévus et 59% croient que leur situation financière est suffisamment solide pour résister à une récession.

Parmi les autres principales priorités pour 2023, il y a le suivi des factures (17% des répondants) et la croissance des investissements (14% des répondants).

Les objectifs financiers secondaires communs pour 2023 des Canadiens sont d’épargner le plus possible (25%), d’éviter de s'endetter davantage (24%), d’épargner pour prendre des vacances (21%) et de réduire les dépenses discrétionnaires (18%).

Ce sondage a été mené entre le 12 décembre et le 19 décembre 2022 auprès de 1523 adultes canadiens choisis au hasard parmi des panélistes en ligne.