[PHOTOS] Ces artistes se sont dit «oui» en 2022

Des moments très heureux ont garni la vie personnelle... et les réseaux sociaux des artistes d’ici au cours de la dernière année. Voici ceux qui se sont mariés en 2022.

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin

PHOTO COURTOISIE, TVA Publications

La COVID les aura fait patienter deux ans de plus que prévu, mais n’aura pas empêché leur flamme de brûler. Ils ont attendu jusqu’en octobre, à l’église de Saint-Sauveur. Leur somptueux mariage - auquel a assisté en exclusivité le magazine 7 Jours - a permis d’amasser 40 000 $ pour quatre fondations.

Jacob Roberge et Annie Payeur

Photo d'archives, AGENCE QMI

L’an dernier, c’est la grande aventure de Star Académie qui a été au coeur de la vie du jeune chanteur. Mais cette année, la musique n’a pas fait le poids devant la cérémonie intime qu’il a vécue à Thetford Mines, aux côtés de celle qui partage sa vie depuis plusieurs années.

Bob le Chef et Victoria Charlton

Chez eux, l’amour n’a pas pris son temps. En octobre 2021, on apprenait que le chef formait un couple avec la youtubeuse et autrice. En mai de cette année, les amoureux se sont fiancés et, à peine quelques mois plus tard, en décembre, ils se sont mariés au Portugal.

Ils se rediront «oui»

Nathalie Simard et Lévis Guay

Photo d'archives

Cette année, la chanteuse et son homme ont célébré leurs 14 ans de mariage, une étape que l’on appelle les noces de plomb. Or, il n’y a pas de plomb dans les ailes de leur couple. C’est tout le contraire, car ils attendent 2023 avec impatience afin de renouveler leurs voeux.