Linus Ullmark saura-t-il maintenir le rythme?

Le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark pourrait remporter le trophée Vézina s’il affiche des statistiques aussi étincelantes que celles du moment présent, mais ses concurrents de taille n’attendent qu’un faux pas de sa part.

• À lire aussi: «La douleur des défaites en finale brûle encore en moi» -Corey Perry

• À lire aussi: Une très belle séquence pour Phillip Danault

Avant les affrontements de mercredi, l’ancien des Sabres de Buffalo dominait dans les trois principales catégories, grâce à 19 victoires, une moyenne de buts alloués de 1,94 et un taux d’efficacité de ,936. Cependant, Ullmark risque d’être victime de l’excellence de ses coéquipiers dans la course au prix récompensant le gardien de l’année. Boston occupe le sommet du classement général de la Ligue nationale et les performances de plusieurs joueurs, dont le capitaine Patrice Bergeron, ont aidé la cause de leur numéro 1 devant le filet.

En revanche, les chiffres du Suédois de 29 ans sont plutôt éloquents. Il a perdu seulement deux parties, dont une au-delà des 60 minutes de jeu réglementaires. De plus, il a effectué 35 arrêts ou plus dans cinq duels et compte deux blanchissages à son actif.

D’autres hommes masqués ne sont pas vilains et ont espoir d’obtenir le Vézina. Le récipiendaire de la dernière campagne, Igor Shesterkin (Rangers de New York), a savouré 17 triomphes et son taux est de ,915. Vainqueur en 2019-2020, Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg) n’a pas à rougir de ses chiffres : taux de ,927, moyenne de 2,38 et 16 gains en tout.

Troisième du circuit Bettman avec 16 victoires, Logan Thompson (Golden Knights de Vegas) se maintient à ,913 et représente l’une des raisons des succès des siens, premiers de la section Pacifique. Chez les Hurricanes de la Caroline, auteurs d’une séquence de neuf gains, Pyotr Kochetkov a pris le relais devant le filet en l’absence de Frederik Andersen. Avec un taux de ,928 et une moyenne de 1,94, il propose des statistiques similaires à celles d’Ullmark.