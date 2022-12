Mondial junior: de la frustration à la motivation

Il y a un an, Brandt Clarke aurait pu s’apitoyer sur son sort. Ignoré par Équipe Canada junior, qui ne l’avait même pas invité à son camp de sélection, le défenseur a choisi de se retrousser les manches et le voici maintenant membre de la formation nationale avec, en prime, neuf matchs d’expérience dans la LNH.

La nouvelle de sa non-invitation avait soulevé un petit tollé, le 30 novembre 2021. Capitaine des Colts de Barrie et huitième choix au total du repêchage des Kings de Los Angeles, quelques mois auparavant, Clarke comptait 23 points en 17 parties au moment de l’annonce des invitations.

Plusieurs observateurs de hockey junior avaient alors exprimé leur désaccord face à cette omission.

Puis, la COVID-19 avait forcé le Mondial junior à être annulé en cours de tournoi, pour être reporté en août. Encore une fois, malgré l’absence de certains joueurs qui étaient là en décembre, Clarke avait de nouveau été ignoré.

« J’ÉTAIS FRUSTRÉ »

« J’étais frustré, a révélé le défenseur droitier. J’avais l’impression que j’aurais pu être l’un des meilleurs joueurs de l’équipe autant à Noël l’an dernier qu’en août. Mais en fin de compte, ce n’est pas l’avenue qu’ils voulaient prendre et j’ai donc décidé de m’en servir positivement.

« Je me suis dit : je vais faire ma place dans la LNH dès cette année. Et c’est ce que j’ai fait. »

C’est effectivement ce qu’il a fait. Au terme d’un bon camp d’entraînement, les Kings ont décidé de le conserver dans le giron de l’équipe, avec qui il a joué ses neuf premiers matchs dans le grand circuit, récoltant deux passes, en plus de cinq parties dans la Ligue américaine, où il a inscrit un but et une aide.

UN JEU PLUS MATURE

« Je n’avais jamais vraiment eu d’explications, donc j’ai vraiment utilisé [le fait d’être ignoré] comme motivation et j’ai décidé de travailler pour améliorer chacun des aspects de mon jeu, et j’ai aussi beaucoup travaillé sur mon caractère. Si je n’avais pas fait ça, je ne crois pas que j’aurais été en mesure de jouer avec les Kings cette année. »

La formation californienne a par la suite accepté de prêter Clarke à ÉCJ afin de lui permettre de vivre ce qu’il n’avait pas pu faire l’an dernier.

Pour le directeur des programmes d’excellence chez Hockey Canada, Allan Millar, la dernière année a permis à Clarke de travailler sur certains aspects qui étaient manquants l’an dernier.

« Son jeu a beaucoup gagné en maturité. Son année à Barrie comme capitaine de l’équipe, puis l’expérience dans la LNH et la LAH lui ont été bénéfiques.

« Nous avons toujours apprécié le jeu de Brandt en raison de ses habiletés et sa capacité à contrôler l’allure d’un match, surtout offensivement. Je pense maintenant que son jeu défensif est sous-estimé. Avant, il n’exécutait pas certains détails, mais la dernière année l’a rendu plus mature et plus complet. »