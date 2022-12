Policier abattu en Ontario: le drame ébranle partout au pays

La mort par balle d’un policier de l’Ontario mardi après-midi ne laissait personne indifférent alors que les messages de sympathies affluaient d’un peu partout mercredi.

L’agent de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) Grzegorz Pierzchala s’apprêtait à intervenir auprès d’un véhicule dans le fossé près de Hagersville, dans le sud de la province, lorsqu’il a été abattu, a indiqué la PPO dans un communiqué.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est dit horrifié par le drame. Dans un gazouillis publié sur Twitter, il a indiqué que l’Ontario pleure cette perte et a remercié les agents qui ont appréhendé les suspects sans incident.

De son côté, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a qualifié la situation de «nouvelle déchirante» sur son compte Twitter. Il a ajouté que les pensées de tous les Canadiens accompagnent la famille, les amis et les collègues du policier.

Les associations policières d’un peu partout au Canada ont elles aussi tenu à offrir leurs condoléances de même que leur soutien à leurs collègues ontariens qui vivront des moments difficiles.

Le corps policier a précisé que l’agent décédé était âgé de 28 ans et qu’il travaillait pour la police provinciale depuis un peu plus d'un an. Le patrouilleur effectuait d’ailleurs sa première patrouille en solo mardi lors de sa mort. Il était seul lorsqu’il s’est rendu sur les lieux de l’accident.

«C’était un plaisir de travailler avec lui», a précisé le sergent Ed Sanchuk, porte-parole de la PPO, en se disant dévasté par la mort de son confrère.

Quant aux deux suspects, un homme de 25 ans et une femme de 30 ans, ces derniers sont toujours en état d’arrestation. Des accusations pourraient d’ailleurs être portées contre eux ce mercredi.

Le corps policier avait émis une alerte pour demander aux résidents du secteur de rester enfermé à l’intérieur en raison d’une menace. L’alerte a finalement été annulée à la suite de l’arrestation des suspects.

La Police provinciale de l’Ontario a d’ailleurs rappelé à ses membres que du soutien psychologique était disponible pour ceux qui en ressentiraient le besoin.

Grzegorz Pierzchala est le quatrième policier à être abattu depuis le mois de septembre en Ontario. Un agent a perdu la vie le 12 septembre à Mississauga. Deux autres sont aussi décédés par balle le 11 octobre à Innisfil, à une heure de Toronto.