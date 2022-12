Récit de l’héritage de mon oncle Gus

Je suis devenu octogénaire au début du mois de novembre. J’ai fait carrière dans le domaine de l’enseignement comme professeur d’histoire au niveau secondaire. « Le Carnet de mon voyage intérieur » je le garde encore bien vivant, en écrivant quelques lignes chaque jour. Je vous en livre ici une partie particulièrement touchante. Il s’agit du passage dans ma vie de mon oncle Gustave, un homme qui m’a profondément marqué.

« Parmi les oncles rattachés à mon enfance il y a Gustave, celui que l’on surnommait Gus, qui est né en 1910 à Sorel chez ses parents qui habitaient le 131 de la rue Du Prince, une maison qui existe encore de nos jours. La famille d’Émile Rajotte mon grand-père, et de Bernadette Gravel ma grand-mère, comptait cinq garçons et une fille. Dans la hiérarchie familiale, Gus occupait le deuxième rang.

Mes grands-parents étant animés par un désir de donner une belle instruction à leurs enfants, les trois premiers ont complété leur cours classique. Un exploit dans les années 1920-1930. Les trois parviendront aussi à intégrer l’université, malgré la grave crise économique qui sévissait à l’époque.

Pour revenir à l’oncle Gustave, aussi loin que je me souvienne, il demeurait à Montréal au coin des rues Bishop et Dorchester (aujourd’hui boulevard René-Lévesque). Lors de mes visites chez lui avec ma mère, on arpentait la rue Sainte-Catherine pour aller zieuter les vitrines de chez Eaton, Simpson et La Baie, et pour reprendre notre souffle, on s’arrêtait au comptoir du magasin Woolworth. Le soir venu, Gus venait avec nous pour nous faire admirer les éclairages de rue et des magasins, surtout au temps des Fêtes.

J’étais jeune et fouineur. J’aimais les odeurs mélangées, les gens disparates, drôlement habillés et coiffés, qui déambulaient sur les trottoirs encombrés, même s’ils étaient très larges. J’entends encore le bruit métallique des tramways qui filaient sur les rails pendant que les taxis se faufilaient en klaxonnant.

C’est grâce à Gus que je suis tombé en amour avec Montréal et son effervescence. Célibataire, il nous consacrait beaucoup de temps quand on le visitait. Quand il se pointait à la maison, plus souvent qu’autrement à l’improviste, c’était toujours la fête. Observateur, il avait détecté chez moi une curiosité et un goût d’apprendre.

Même si nous avions la radio, La Presse et d’autres journaux à la maison, ce n’était jamais assez pour moi. Un soir de Noël, il est débarqué avec un album de Tintin et un autre de Spirou à mon intention, lesquels ont servi à développer mon imaginaire. C’est lui aussi qui m’a initié à la philatélie, à la collection des monnaies anciennes, et qui m’emmenait parfois au spectacle. Raconteur-né à l’imagination colorée, il a animé plein de soirées auxquelles étaient conviés parents et amis. Cet homme a eu un impact majeur dans ma vie. »

Jean de Saurel

J’ai pensé que le temps des Fêtes était des plus appropriés pour réveiller la nostalgie en chacun de vous qui me lisez et qui aurez peut-être envie de vous remémorer votre passé.