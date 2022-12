Rétrospective 2022: le meilleur du théâtre...

Fait plutôt rare sur la scène théâtrale montréalaise, qui met généralement l’accent sur les drames, les comédies ont été nombreuses et se sont particulièrement distinguées durant l’automne. Voici un survol des pièces marquantes que nous avons vues depuis septembre.

Mama

Photo fournie par Danny Taillon

En raison de son succès, ce spectacle créé par Nathalie Doummar sera monté de nouveau en juillet dans le cadre du Festival Juste pour rire. Ce portrait drôle et touchant d’une famille chrétienne d’origine égyptienne établie ici a su conquérir le public. Dans cette comédie intelligente, on retrouve sur scène 12 femmes qui s’aiment, mais qui s’entredéchirent aussi.

Chez Duceppe

M’appelle Mohamed Ali

Photo fournie par Yanick Macdonald

Pièce coup de poing sur la fierté d’être Noir, cette œuvre est transmise par huit Québécois de couleur. Elle est revendicatrice et politique. L’excellent texte du Congolais Dieudonné Niangouna contient plusieurs formules chocs que le grand Mohamed Ali aurait bien aimées.

Au Quat-Sous

Mademoiselle Agnès

Photo fournie par Fred Tougas

Une des belles surprises de l’automne, cette comédie grinçante est portée avec brio par Sylvie Drapeau. Mélange d’interactions absurdes et de réalisme implacable et désagréable, Mademoiselle Agnès est fort originale.

Au Théâtre Prospero

La nuit des rois

Photo fournie par Yves Renaud

Le metteur en scène Frédéric Bélanger a réussi son pari de dépoussiérer ce classique de Shakespeare. Ne lésinant pas sur les moyens avec des musiciens sur scène et d’immenses projections vidéo, cette comédie est résolument kitsch et déjantée. Performance impressionnante du comédien Yves Jacques.

Au TNM

Pacific Palisades

Photo fournie par Nicolas Descôteaux

Mélangeant les faits et la fiction, ce solo joué par Evelyne de la Chenelière tranche par son côté mystérieux. S’amusant à brouiller la ligne séparant le vrai du faux, il s’inspire d’un fait divers survenu à Los Angeles en 2015. Les autorités s’étaient alors rendu compte qu’un homme modeste retrouvé mort possédait une collection de véhicules, d’armes automatiques et de munitions, ainsi que de l’argent comptant représentant plusieurs millions de dollars.

Au Théâtre d’Aujourd’hui

Verdict

Photo fournie par Paul Ducharme

Cette œuvre inédite présente mot pour mot des plaidoiries de quatre causes juridiques qui ont marqué le Québec. Ce plongeon dans le passé nous amène au cœur de questions touchant l’avortement, le mariage pour les personnes du même sexe, la discrimination des Autochtones et le droit à la légitime défense. Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet incarnent ces avocats qui ont changé notre société.

Au Gesù

2022 revue et corrigée

Photo Agence QMI

Cette revue humoristique de l’année enchaîne les numéros à train d’enfer pour le plus grand plaisir du public. Bien ficelés, les sketches font preuve d’imagination. Ils sont magistralement maîtrisés par d’excellents interprètes, notamment Marc St-Martin, Pierre Brassard et Marie-Ève Sansfaçon. Ce spectacle se poursuit jusqu’au 7 janvier.