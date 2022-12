Voici les (autres) criminels les plus imbéciles de 2022

Chaque année, des bandits se font pincer au Québec par les forces de l’ordre parce qu’ils n’avaient visiblement pas planifié leur crime pour que tout se passe à merveille. Que ce soit par manque de jugement, distraction ou tout simplement parce qu’ils ne se sont pas questionnés à savoir si c’était une bonne idée, plusieurs personnes se sont retrouvées devant les tribunaux par leur propre faute, souvent en facilitant le travail des policiers. Voici les cas qui ont retenu notre attention en 2022, nous rappelant que le crime parfait n’existe pas et que la justice a le bras long.

Un voleur de banque comparé au Petit Poucet

Photo déposée en preuve

MONTRÉAL | « Comme le Petit Poucet, il a laissé des traces tout au long de son parcours », a décrit la juge Josée Bélanger, qui a condamné le braqueur Nikitos Keramarios à cinq ans et demi d’emprisonnement en mai dernier.

Celui-ci a été plus que maladroit en exécutant son vol, en décembre 2020 : il est arrivé en taxi, puis a mimé avoir une arme à feu pour se faire remettre l’argent de la caisse.

Après avoir récolté 5900 $ de butin et sans savoir que plusieurs billets étaient « marqués », il est reparti avec le même taxi, donnant 100 $ au chauffeur pour son silence. Ce dernier a quand même appelé les policiers.

Mais les erreurs de Keramarios ne se sont pas arrêtées là. Plutôt que de cacher l’argent, il a choisi de le déposer... dans son propre compte bancaire, le jour même de son larcin.

Après une altercation avec un autre client, il a quitté les lieux précipitamment, non sans s’être coupé le pouce avec le couteau qu’il brandissait.

L’enquête a pu avancer grâce aux traces laissées sur son chemin. Trois heures plus tard, les policiers se sont présentés à l’appartement de Keramarios, où la porte était maculée de sang et le suspect fortement intoxiqué.

Elle bat des enfants « par amour »

MONTRÉAL | Il n’y a rien de plus odieux que de s’en prendre à des individus vulnérables, encore plus à des enfants. Une éducatrice de garderie a voulu éviter de se retrouver avec un casier judiciaire en affirmant que c’était une « erreur de parcours » d’avoir giflé, tiré les cheveux et tapé « des enfants-rois qui sont gâtés ». « L’intensité des tapes n’était pas élevée, ce n’était pas pour faire mal, je l’ai fait par amour », a affirmé Nassira El Hmaini. Le juge rendra sa sentence en janvier.

30 mois pour un revolver « caché »

Photo d’archives

MONTRÉAL | Alors que les autorités sont sur les dents en raison de la violence par armes à feu dans le grand Montréal, il y a certainement meilleure cachette qu’une simple chaussette pour un revolver chargé. David Jean-Baptiste l’a appris à ses dépens, lui qui a écopé de 30 mois d’incarcération alors que la police a découvert l’arme par hasard.

L’accusé a fait une sortie de route violente en conduisant une voiture louée. Les policiers l’ont soupçonné d’avoir conduit avec les facultés affaiblies et ont fouillé le véhicule. C’est là qu’ils ont fait la découverte du fusil. L’ADN de Jean-Baptiste a été trouvé sur la chaussette et sur l’arme, rendant sa condamnation très facile : il a plaidé coupable. Un conseil pour la route : ne pas posséder d’arme aurait permis d’éviter ces problèmes.

Des assassins pas très futés

Photos fournies par une source

LAVAL | Les suspects du meurtre d’un proche du crime organisé dans un restaurant bondé en juin dernier ont fait preuve d’une grande insouciance, eux qui auraient notamment tué une seconde personne à peine quelques jours plus tard alors que les policiers étaient déjà à leurs trousses.

De nombreuses caméras de surveillance ont filmé les Ontariens Tafari Bezabeh, 19 ans, et Jalen Joel Campbell Brown, 21 ans, avant, pendant et après le meurtre de Bernard Cherfan, selon nos informations. Or, ces mêmes suspects ont été arrêtés un mois plus tard pour leur implication dans une fusillade majeure survenue à Toronto. Les policiers torontois ont rapidement fait le lien avec l’événement à Laval et ont ainsi avisé la Sûreté du Québec.

Loin d’être un saint

Capture d’écran, d’archives

LAVAL | Connu pour son caractère bouillant, l’un des plus influents mafieux de la province n’a visiblement pas réfléchi alors qu’il aurait tenté d’extorquer... un couvent de religieuses.

Francesco Del Balso, 52 ans, aurait essayé de récupérer, en septembre dernier, des bijoux qui avaient été donnés par son ex-femme, il y a quelques années, à un couvent du quartier Chomedey.

Pour une raison inexpliquée, il aurait soudainement voulu récupérer les biens, certains valant plusieurs centaines de milliers de dollars.

Un prêtre lui aurait alors indiqué ne pas savoir de quoi il parlait. Le mafieux aurait exigé une somme de 5000 $ par semaine en guise de remboursement.

Les gens du couvent ont contacté les autorités, qui n’en demandaient pas moins pour aller lui passer les menottes.

Un accrochage qui coûte cher

CENTRE-DU-QUÉBEC | Une personne dotée du gros bon sens ferait en sorte de redoubler de prudence en transportant de la marchandise illégale. Ce n’est pas ce qu’a fait David W. Barrie, qui a reçu une amende salée de 165 000 $ après la découverte par les policiers de 275 000 cigarettes de contrebande dans son véhicule qui a subi un simple accrochage, alors qu’il circulait sur l’autoroute 20 à la hauteur de Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec. Barrie a aussi écopé de 30 jours de détention pour cette affaire.

Une virée provinciale du crime

Photo d’archives

GATINEAU ET QUÉBEC | Il y a des voitures plus reconnaissables que d’autres. Et c’était écrit dans le ciel que de voler une voiture identifiée aux couleurs de la Ville de Gatineau allait mal se terminer. Mais ce suspect a repoussé les limites encore plus en entamant une virée provinciale, multipliant les crimes sur son passage : vol d’essence en Mauricie où il a fui les policiers, vol de cigarettes dans un dépanneur de Pont-Rouge, non loin de Québec, où il s’est de nouveau enfui, échappant aux autorités.

« Il pourrait faire face à des accusations de capacités affaiblies par l’alcool, fuite, recel, vol et bris de probation », avait alors fait savoir la Sûreté du Québec.

Un dealer appelle le 911 après un vol

Photo d’archives, fournie par la Régie de police de Memphrémagog

MAGOG | Une personne « normale » devrait toujours appeler la police en cas d’urgence. Mais dans le cas d’un dealer de drogues, il faut admettre que ce n’est pas la meilleure idée pour garder son « commerce » ouvert. Un petit vendeur de drogue de Magog a tout de même cru bon de composer le 911 pour se plaindre que sa marchandise venait d’être volée à la pointe d’un fusil à plomb par un nouveau client, en août dernier.

Les policiers ont pu facilement mettre la main au collet de tout ce beau monde. Ils ont pu saisir de nombreux wax pen et deux fusils à plomb.

Il se prend lui-même au piège

LAC-SAINT-JEAN | Un cambrioleur incapable de s’arrêter s’est pris au piège en installant sur son terrain une caméra de chasse volée... qui retransmettait les images à son véritable propriétaire. Les policiers n’ont eu qu’à aller cueillir Marc-Olivier Bergeron chez lui, a rapporté Le Quotidien. Chez lui, ils ont découvert en septembre dernier une tonne de marchandises qu’il avait subtilisées. Peu d’endroits ont échappé à Bergeron : Rio Tinto Alcan à Alma, les locaux de la FADOQ à Saint-Ludger-de-Milot, une école de Labrecque, la Maison des jeunes de cette ville, des chalets, des remorques de travailleurs de la construction. Une grande partie des articles ont pu être restitués, et Bergeron a été condamné à deux ans moins un jour de détention.

Son aileron passe en premier

Photo d’archives

BEAUHARNOIS | Déjà que s’adonner à du car surfing n’est pas l’idée du siècle, Jean-François Daigneault a toutefois repoussé les limites de l’insouciance, en avril dernier.

Photo tirée de Facebook

Accusé de négligence criminelle causant des lésions, de conduite dangereuse causant des lésions et de délit de fuite, ce dernier a jugé bon de ramasser son aileron de voiture qui s’était décroché plutôt que de s’occuper de ses deux victimes grièvement blessées. Celles-ci auraient pris place sur le coffre de sa voiture.

Il a décampé, pour être facilement retrouvé par les policiers quelques heures plus tard, alors que son aileron n’était pas sur sa voiture.

Le drame a eu de graves conséquences : une des victimes a dû subir une opération au cerveau en raison du choc. Selon un témoin, l’accusé roulait à environ 50 ou 60 km/h.

Avec elle, pas besoin d’ennemis

Photo d’archives, Pierre-Paul Poulin

GRANBY | Une courtière immobilière a pris le chemin du pénitencier pour quatre ans en février dernier, après avoir décidé de profiter de la confiance de gens de son entourage pour s’en mettre plein les poches. Grâce à son stratagème de type pyramide de Ponzi qui a duré près de 20 ans, Hélène Desrochers a pu soutirer plus d’un million de dollars à près de 30 personnes de son entourage. En espérant que son temps derrière les barreaux lui permette de réfléchir à la valeur de l’amitié plutôt qu’à celle de l’argent.