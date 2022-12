Vol PS752 : l’Iran appelé à se soumettre à un arbitrage contraignant

Le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine demandent à l’Iran de se soumettre à un arbitrage contraignant afin de dénouer l’impasse dans l’affaire du vol PS752, lors duquel 176 personnes ont perdu la vie après l’impact de deux missiles lancés par la défense aérienne iranienne.

Dans un communiqué publié mercredi, les pays membres du «Groupe international de coordination et d’intervention pour les victimes du vol PS752» ont invoqué un document signé en 1971 pour aller de l’avant.

La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile – autrement connue comme la «Convention de Montréal» après des modifications importantes effectuées en 1999 – permet à des pays de soumettre les litiges à de l’arbitrage lorsqu’il existe un différend quant à l’interprétation ou l’application de la Convention après un drame lié au transport aérien.

«Si les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités d’organisation d’un tribunal arbitral indépendant compétent pour entendre ce litige dans un délai de 6 mois, toute partie peut porter le différend devant la Cour internationale de justice», a expliqué le ministère canadien des Affaires étrangères.

Le tragique événement est survenu le 8 janvier 2020, dans un contexte de très haute tension entre les États-Unis et l’Iran après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani survenu quelques jours plus tôt.

Peu après le décollage de Téhéran, la capitale d’Iran, le vol PS727 d’Ukraine Airlines a été la cible de deux missiles antiaériens lancés par l’unité de défense aérienne du Corps des Gardiens de la révolution islamique de l’Iran.

Parmi les 176 personnes ayant perdu la vie, 138 passagers avaient une correspondance à Kyïv pour le Canada, dont 85 avaient élu résidence au Canada. La majorité d’entre eux provenaient de la diaspora iranienne du pays.

Après une série d’enquêtes, dont une effectuée par le Bureau de sécurité des transports (BST), les pays du Groupe de coordination affirment que les missiles ont été lancés «illégalement et intentionnellement». L’Iran ne nie pas que l’avion ait été abattu, mais soutient qu’il l’a été parce qu’il était considéré comme «une menace» pour sa sécurité.

Il y a près d’un an jour pour jour, le 31 décembre 2021, un juge d’un tribunal de l’Ontario avait accordé un versement de plus de 100 millions $ aux familles de six personnes ayant perdu la vie dans le vol. L’Iran ne s’est pas défendu dans le dossier et ne reconnait pas la décision.