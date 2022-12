25 Québécois parmi les nommés

Sidney Crosby, David Saint-Jacques et Eugene Levy ne sont que quelques personnalités qui ont été nommées jeudi à l’Ordre du Canada, une des plus hautes distinctions honorifiques au pays.

Dans les 99 nominations, 25 Québécois se sont distingués. (voir liste plus bas)

Parmi les Canadiens nommés, on retrouve l’acteur et réalisateur Eugene Levy, connu pour sa carrière prolifique à Hollywood et plus récemment pour le succès canadien de la série Schitt’s Creek, qui détient un des plus hauts rangs de l’Ordre, celui de compagnon.

Le comédien Victor Jay Garber, qui faisait aussi partie de la distribution de la série, y est nommé pour sa contribution tant au théâtre qu’au cinéma.

Sidney Crosby a quant à lui été nommé officier de l’Ordre pour « être l’un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps », mais aussi pour son soutien aux initiatives communautaires pour les jeunes. On y souligne aussi l’engagement de la joueuse de soccer Karina LeBlanc.

L’astronaute David Saint-Jacques, le comédien Michel Côté et le musicien James Ashley Corcoran font aussi partie de cette liste de « véritables pionniers dans leurs domaines respectifs, ils inspirent, éduquent et encadrent les générations futures », a déclaré par communiqué la gouverneure générale Mary Simon.

NOMINATIONS D’ICI

Michel Côté, carrière prolifique de comédien

Photo d'archives, Joël Lemay

Stéphane Laporte, excellence carrière en arts

excellence carrière en arts Michèle Ouimet, excellence en journalisme

excellence en journalisme Laurier Thibault, implication enseignement

implication enseignement Donat Taddeo, implication enseignement

implication enseignement Raymond Saint-Pierre, dévouement en journalisme

dévouement en journalisme David Saint-Jacques, contribution science et technologie

Photo d'archives, Chantal Poirier

Benoît Robert, apport industrie autopartage

apport industrie autopartage Frantz Saintellemy, innovation technologies

innovation technologies Philippe Lette, excellence en droit commercial

excellence en droit commercial Carolyn R. Freeman, dev. radio-oncologie

dev. radio-oncologie Patricia Garel, contribution psychiatrie jeunesse

contribution psychiatrie jeunesse Stanley Vollant, 1er chirurgien autochtone

Photo d'archives, Ben Pelosse

Félix Gauthier, innovation industrie vélo

innovation industrie vélo Samuel Gewurz, développement urbain

développement urbain Alan Côté, développement de la culture

développement de la culture André H. Caron, études novatrices médias

études novatrices médias Louis André Borfiga, développement tennis et sports au Canada

développement tennis et sports au Canada John J. M. Bergeron, excellence scientifique

excellence scientifique Marie-Dominique Beaulieu, pionnière en médecine

pionnière en médecine Yves Lenoir, contribution en enseignement

contribution en enseignement Bernard Joseph Lapointe, pour sa carrière en enseignement

pour sa carrière en enseignement André Gaudreault, contribution au milieu cinématographique

contribution au milieu cinématographique Lise Françoise Aubut, contribution en musique

contribution en musique Jim Corcoran, contribution en musique

Photo d'archives, Chantal Poirier