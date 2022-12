FOURNIER, Joseph



À Longueuil, le 16 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé Monsieur Joseph Fournier. Il était l'époux de Madame Rita Marioni.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants André, Claude (Hélene Duhamel), Jeannine (François Marcoux) et Pierre (Linda Massé), ses petits-enfants, Éric, Véronique, Valérie, Anne-Marie, Cassandra, Philip-Antoine, Justin, Sandrine, Maryline et Maxime, ses arrière-petits-enfants, son frère Denis (René Laroque), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 7 janvier 2023 de 10h00 à 13h00. La liturgie suivra à 13h00 en la salle commémorative du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. https://fondationhpb.org/