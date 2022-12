Centre-du-Québec: une collision fait un mort et neuf blessés

Une collision en face-à-face impliquant une camionnette de type van et une voiture a fait un mort et neuf blessés mercredi soir à Saint-Christophe-d'Arthabaska, dans le Centre-du-Québec.

La collision s’est produite sur la route 116 un peu avant minuit mercredi soir, d’après la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainville.

Sur les dix personnes impliquées, neuf ont été transportées en centre hospitalier pour des blessures qui ne laissent pas craindre pour leur vie.

Le décès de la dixième victime, une femme septuagénaire, a été constaté à l’hôpital. Elle était passagère arrière de la voiture.

Selon les premières informations, la camionnette aurait dévié de sa trajectoire pour aller percuter la voiture, mais aucune hypothèse n’a été avancée pour le moment.

La route 116 a été fermée jusque 5 h 30 jeudi matin et deux reconstitutionnistes de la SQ ont été dépêchés sur place afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident.