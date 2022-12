Des familles tissées serrées chez Prévost

Travailler chez Prévost de génération en génération et en famille élargie, c’est une réalité à Sainte-Claire-de-Bellechasse et aussi une obligation de trouver d’autres sujets de conversation lors des soupers de famille du temps des Fêtes !

« Les belles-sœurs qui ne travaillent pas ici nous disent parfois d’arrêter d’en parler parce qu’on est plusieurs à faire du “memérage” sur le travail ! », dit Stéphane Drouin, dont l’épouse a été la cinquième de sa fratrie à joindre l’équipe de Prévost.

M. Drouin a rencontré celle qui deviendrait sa femme dans le magasin de pièces chez Prévost, où lui et Doreen O’Brien ont commencé à travailler en 1988.

Plus de place aux femmes

À l’époque, il n’y avait que trois femmes employées chez Prévost, ce qui fait dire à M. Drouin qu’il a été chanceux... il avait en effet beaucoup de compétition !

Les femmes sont plus nombreuses aujourd’hui et représentent 14 % de la main-d’œuvre. Le Groupe Volvo, qui est propriétaire de Prévost, s’est donné l’objectif d’atteindre 30 % en 2030 dans toutes ses divisions. Les postes de travail avec des charges ont été adaptés pour faciliter la contribution des femmes.

Photo Stevens LeBlanc

Le « fun » d’être avec ses parents

Dans le magasin chez Prévost, à la fin des années 1980, M. Drouin et Doreen s’entendaient bien et un week-end, il a invité sa collègue à skier. C’est là qu’est née une histoire d’amour qui dure depuis 32 ans.

Le couple a maintenant une fille, Véronique, qui a joint l’équipe de Prévost après ses études et ses stages en 2019.

« C’est une belle entreprise qui prend soin de ses employés, dit Véronique, technicienne en procédés de génie industriel. J’ai toujours voulu rester dans ma région, alors je n’ai pas vraiment cherché ailleurs. Et c’est l’fun de travailler avec mes parents ; parfois, ils m’apportent des lunchs ! »

Entré à l’usine à 16 ans

Parmi les autres familles tissées serrées qui œuvrent chez Prévost de génération en génération, il y a les Desrosiers. Germain, le papa, est entré à l’usine à l’âge de 16 ans comme soudeur-monteur en 1979. Il a évolué depuis comme soudeur-façonneur, ce qui l’amène à concevoir et fabriquer des équipements de travail.

« Je voulais lâcher l’école. Je faisais un professionnel court en soudure. Mon beau-frère travaillait ici, mais je ne connaissais pas le coin, car Sainte-Claire était à 40 kilomètres de chez moi. Mais c’est la seule place où j’ai postulé et ils m’ont embauché », se souvient celui dont les deux fils travaillent maintenant chez Prévost.

« À 16 ans, je voyais ça gros la fabrication d’autobus. C’était vraiment spécial ! »

Cet emploi, M. Desrosiers l’a toujours aimé, d’autant plus qu’il s’y est senti à l’abri du chômage. Il a communiqué sa passion à ses fils Louis-Philippe et Pier-Olivier, respectivement analyste en contrôle des coûts de produits et approvisionneur professionnel.

« Nés là-dedans »

« On est nés là-dedans. On a fait plusieurs visites d’usine. On a participé à la fête des 75 ans quand j’avais 11 ans. C’est de la fierté, car c’est comme la Ferrari des autobus, ici », raconte Louis-Philippe.

Lui et son frère sont heureux de s’inscrire dans cette longue histoire d’une entreprise bien enracinée dans sa communauté.

« On a pu jouer au hockey toute notre enfance et pousser nos études jusqu’à l’université parce que notre père avait un bon emploi. C’est intéressant de pouvoir redonner à une entreprise qui nous a permis ça toute notre vie », souligne Pier-Olivier, reconnaissant.

« Et ça nous garde proches aussi », se réjouit M. Desrosiers.