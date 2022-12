Des Québécoises se disent flouées par une vendeuse de cheveux

Des dizaines de Québécoises s’estiment flouées par une vendeuse de cheveux de Saint-Jérôme qui aurait encaissé plusieurs dépôts allant jusqu’à 600$ sans jamais remettre le produit vendu.

«Ça fait un an et demi que j’attends qu’elle me livre mes dreads [tresses rasta] payés 520$. Je suis vraiment outrée. J’en reviens pas de tous les gens qui sont dans la même situation que moi», lance Janie Thibault.

Cette résidente de Lanaudière fait partie d’un groupe Facebook d’une trentaine de citoyennes qui font des pieds et des mains pour récupérer leur argent. À bout de souffle et devant l’inaction des autorités, elles ont contacté le Journal pour éviter que d’autres personnes tombent dans le panneau.

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

«Les montants qu’elle nous a pris varient entre 40 et 600$. Tout le monde essaie de ravoir son argent, surtout que c’était souvent des cadeaux de Noël, mais les montants sont trop petits, et la police ne fait rien. Pendant ce temps-là, elle continue de frauder», s’inquiète Lidia Almeida, qui fait partie des victimes.

Leur colis... disparaît

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

Marika Tremblay-Derosby, propriétaire Mari TD Créations, à Saint-Jérôme, est la vendeuse au cœur de cette controverse. Son entreprise se spécialise dans la vente et la pose de tresses rasta.

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

Notre représentant a consulté une centaine de textos entre Mme Tremblay-Derosby et ses clientes qui se disent fraudées. Son stratagème serait toujours le même. L'acheteuse contacte d’abord l’entreprise sur sa page Facebook pour acheter des tresses. Un virement Interac est ensuite transmis à la vendeuse.

Photo Janie Thibault

Photo Janie Thibault

Photo Janie Thibault

Photo Janie Thibault

Marika Tremblay-Derosby prétexte finalement que le colis aurait disparu dans la poste, mais celle-ci ne fournit jamais de numéro de suivi pour aider la cliente à retrouver le paquet. La propriétaire de Mari TD Créations laisserait ensuite languir ses clientes durant des mois et des années, sans les rembourser.

«On est plusieurs à avoir envoyé des mises en demeure à Marika. Le problème, c’est qu’elle ne va jamais chercher son courrier. D’autres ont carrément abandonné parce que c’est trop de temps et d’énergie. Elle nous répond plus et ignore nos messages, c’est décourageant», dénonce Janie Thibault.

Cette dernière ajoute qu’elle aimerait au moins publier un commentaire sur la page de son entreprise pour avertir le public, «mais aussitôt qu’on écrit quelque chose de négatif, elle le supprime».

Elle aurait «merdée»

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

Le Journal a contacté Marika Tremblay-Derosby à ce sujet. Quelques minutes après l'envoi de notre courriel, l’entrepreneuse de Saint-Jérôme a finalement écrit à toutes ses clientes pour s’excuser des retards de livraison ou a promis de les rembourser. Certaines n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis plusieurs mois.

«J’ai pas de bonnes excuses pour tout ça et je n’ai pas de raison. Il n’y avait aucune mauvaise intention de ma part. [...] J’ai merdé», se défend vaguement Mme Tremblay-Derosby, qui refuse de donner des détails sur ses motivations.

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

Elle assure ne frauder personne. Mais pourquoi avoir contacté ses clientes seulement après notre échange? «Vous m’avez fait paniquer et je leur ai écrit», indique-t-elle.

Mme Tremblay-Derosby confirme d’ailleurs que le Service de police de Saint-Jérôme l’a contacté pour ce dossier dans le passé. Toutefois, l’agent chargé de cette affaire est en vacances et le Journal n’a pas pu obtenir de détails à ce sujet la semaine dernière.

Expulsée trois fois

Photo tirée de la page Facebook Mari TD Créations

Ce n’est pas la première que cette résidente de Saint-Jérôme a des problèmes contractuels.

Selon des décisions du Tribunal administratif du logement (TAL), Marika Tremblay-Derosby a été expulsée au moins trois fois de ses logements pour ne pas avoir payé son loyer depuis 2011, à Sept-Îles et à Saint-Jérôme.