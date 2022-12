La vraie pénurie, c’est celle des bonnes conditions de travail

Comme la COVID le fut jadis, la pénurie de main-d’œuvre est désormais la nouvelle trame narrative de notre société. Retards, baisse de qualité, surcharge de travail: tout ou presque trouve sa cause dans cette pénurie. Les services publics n’échappent pas à la règle. L’effet du manque de personnel est d’autant plus préjudiciable que leur activité est essentielle.

Et si cette pénurie était plutôt un déficit de bonnes conditions de travail. Vous savez, celles qui attirent les employés compétents et leur donnent envie de rester.

Les employeurs de choix l’ont compris. En plus des salaires compétitifs, ils offrent à leur personnel toutes sortes d’incitatifs qui, le moment venu, les dissuaderont d’aller voir ailleurs. Qu’on parle de congés pour se ressourcer, d’un service de télémédecine offert, d’assurances collectives compétitives (parce que l’employeur y contribue) ou simplement de marques de respect, d’écoute et de reconnaissance: plusieurs entreprises ont compris que le personnel n’est pas une dépense, mais un investissement.

Dans le secteur public: rien ou presque. «Vous comprenez, c’est l’argent des contribuables». Reste que, si tout le monde quitte le navire, il y a fort à parier que les payeurs d’impôts n’en auront pas pour leur argent. On parle parfois du régime de retraite comme étant le dernier incitatif pour venir travailler dans le public. Malheureusement, le gouvernement ne souhaite pas le bonifier.

Alors pourquoi venir travailler pour l’État? Et pourquoi rester?

Pour le personnel de soutien scolaire: c’est la passion qui attise notre dévouement.

Pourquoi un concierge choisit-il d’entretenir une école plutôt qu’une tour à bureaux? Pour la satisfaction d’offrir aux enfants un lieu d’apprentissage propre. Pourquoi le technicien informatique ne s’en va-t-il pas travailler pour une des innombrables compagnies technologiques qui recrutent? Pour la satisfaction de dépanner une enseignante qui pourra bien faire son travail grâce à lui.

Pourquoi la secrétaire d’école ne va-t-elle pas travailler pour un courtier immobilier? Parce que mettre son expertise au service du personnel et des élèves donne un sens à ses journées.

Pourquoi la technicienne en travaux pratiques ne va-t-elle pas tester du pipi dans un laboratoire médical? Pour le bonheur de transmettre le goût du savoir aux jeunes.

Malheureusement, cette passion ne paye pas le loyer, d’autant que la charge de travail lui enlève sa saveur. Après s’être serré la ceinture et s’être convaincu, encore une fois, que cela en valait la peine, il faudra quand même qu’il reste la dignité.

Valoriser le personnel de soutien scolaire et les autres professions du service public n’est pas une folle dépense. C’est un juste investissement de l’argent que les Québécois confient au gouvernement.

Oui, malgré tout, de jeunes passionnés viendront. Ils useront leurs illusions dans ce système dépourvu d’humanisme. Ils s’en iront ou feront du quiet quitting, démission silencieuse. D’autres seront engagés, faute de concurrence. Ils n’offriront pas un service de qualité et risquent fort d’être congédiés.

Si on chiffrait ce que coûte un travailleur qui quitte le public pour le privé avec son bagage et sa formation. Si on calculait ce que coûtent les épuisements professionnels dus au tarissement des passions: on aurait le vertige.

Pourquoi ne pas investir en amont dans les conditions de travail, dans des incitatifs salariaux ou dans des conditions attrayantes?

J’aimerais entendre les citoyens. Seriez-vous mécontents que le gouvernement donne de substantiels avantages à son personnel afin de retenir l’expertise, de reconnaître la passion et l’engagement? Êtes-vous d’accord pour vous payer des services publics de qualité?

Ne tardez pas trop à répondre. Certains s’en vont déjà.

Stéphane Rostin-Magnin

Président par intérim du Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs