Le film parfait pour les Fêtes

Daniel Craig reprend les traits du détective privé de renommée mondiale Benoit Blanc dans le film Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés de Rian Johnson, le réalisateur derrière le premier – et populaire – film À couteaux tirés, sorti en 2019.

Un ingénieux millionnaire invite sa bande d’amis hétéroclite à passer une fin de semaine sur son île privée, en Grèce, pour participer à une version sophistiquée du jeu Meurtres et mystères. Jeu qui tournera, on le devine aisément, à un réel drame : un (ou plusieurs) meurtre devant être élucidé.

Voilà la prémisse du film Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, la suite des aventures du détective Benoit Blanc qu’on a connu en 2019 dans le premier film à succès À couteaux tirés.

Attachant détective Blanc

Difficile de ne pas craquer pour ce détective bon enfant, mais à l’intelligence inouïe interprété par Daniel Craig. L’acteur de 54 ans, originaire du Royaume-Uni, parvient à nous faire oublier son séduisant et quasi invincible James Bond de savoureuse manière. Fini les complets dispendieux, la séduction, l’accent britannique et la force surhumaine : le détective Blanc est réservé, attentif et use plutôt de fausse naïveté pour arriver à ses fins.

On aime aussi cette bande de personnages stéréotypés, mais comiques, composée d’un influenceur tout en muscles (Dave Bautista) accompagné par sa jolie copine (Madelyn Cline), d’une assistante tentant de gérer les dégâts de sa célèbre cliente, d’une politicienne plutôt beige (Kathryn Hahn), d’un scientifique dépassé (Leslie Odom Jr.), d’une amie devenue la mal-aimée du groupe (Janelle Monáe) et du milliardaire excentrique Miles Bron (Edward Norton).

Glass Onion divertit, fait rire et nous fait nous creuser les méninges de manière ludique avec une intrigue peu complexe, mais divertissante. Ce qui semble être la recette du succès, Netflix ayant déboursé 450 millions de dollars pour acquérir les droits de ce second volet et du troisième à venir.

On sourit en se rendant rapidement compte que chaque personne présente détient un motif pour avoir assassiné la victime (comme dans tous bons films à la Clue), mais on embarque tout de même dans ce film qui coche toutes les cases du parfait long-métrage qu’on a envie de regarder pendant le temps des Fêtes.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ★★★1⁄2

Un film de Rian Johnson

Avec Daniel Craig, Janelle Monáe, Madelyne Cline et Dave Beautista