Le juste équilibre entre la Gaspésie et Villeray pour Michelle Allen

Multipliant les allers-retours entre Montréal et la Gaspésie depuis une dizaine d’années, c’est durant la pandémie que l’autrice Michelle Allen a décidé de s’établir dans la région gaspésienne, tout en conservant son pied-à-terre montréalais, dans le quartier Villeray.

«Il y a 10 ans, j’ai rencontré celui qui est maintenant mon conjoint, un gars de Percé, qui vit à Gaspé. Au début de notre relation, je faisais l’aller-retour, de façon très régulière, mais je restais pendant les trois quarts de l’année à Montréal», a d’abord expliqué celle qui est derrière la nouvelle série «L’Empereur».

«C’était parfait à ce moment-là, mais chaque fois que je venais ici, j’étais émerveillée par les paysages. J’ai commencé à faire de plus longs séjours ici et ça m’a montré que je pouvais rester ici sans m’ennuyer de la Ville. Je suis une fille de plein air, donc je n’ai qu’à sortir de chez nous pour faire du ski de fond, de la raquette. C’est comme ça que je me suis ancrée dans le coin», a ajouté celle que l’Agence QMI a rencontrée dans sa cossue demeure du secteur Cap-Aux-Os, à 15 minutes du centre-ville de Gaspé. Maintenant, c’est dans ce secteur de la province qu’elle passe la majorité de son temps.

Ce nouvel univers apporte une saine distance qui lui fait le plus grand bien. «T’es pas en train de comparer ton travail ou d’examiner le travail des autres, t’es moins sollicité pour des choses qui ne sont pas créatives», a-t-elle souligné.

Un parcours atypique vers la scénarisation

Son intérêt vers l’écriture n’est pas arrivé tôt dans sa vie. Avant d’intégrer le monde de la télévision, Michelle Allen a étudié en sciences pures au cégep, puis quatre ans en médecine. «En première année de médecine, j’ai joint une troupe de théâtre et pour la première fois et j’ai eu une vraie révélation», a-t-elle dit.

Elle a par la suite bifurqué vers le jeu et obtenu son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. «À ma sortie, j’ai fondé une troupe de théâtre, et on faisait tout: des spectacles à partir de nouvelles, on a commencé à écrire à partir de l’impro, et c’est là où j’ai eu un deuxième coup de cœur». La dramaturge a commencé à écrire pour le théâtre puis, pour gagner sa vie, a rejoint les rangs de la télévision où sont née l’une après l’autre les productions à succès «Lobby», «Diva», «Tribu.com», «Destinées», «Pour Sarah», «Fugueuse» et «L’Échappée».