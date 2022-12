Ma pire erreur de 2022

En fin d’année, un chroniqueur doit savoir reconnaître ses erreurs.

Je n’entends pas ici une divergence d’opinions entre vous et moi.

Je parle d’une affirmation ou d’une appréciation radicalement démentie par les faits.

Je n’ai pas eu besoin de chercher bien longtemps.

Prises

Le 29 janvier, j’écrivais que Poutine n’envahirait pas l’Ukraine.

La bouchée serait trop grosse à avaler, et il avait, je pensais, tiré les leçons de la débâcle russe en Afghanistan.

Il menace, disais-je, pour que l’Ukraine cesse de se rapprocher de l’Occident.

Le 24 février, 200 000 soldats russes envahissaient l’Ukraine, la plus grande attaque militaire en sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Une première prise contre moi.

Les affirmations du Kremlin selon lesquelles l’Ukraine était aux mains de nazis se livrant à des génocides contre les populations russes étaient absurdes, mais elles visaient surtout l’opinion publique domestique.

J’ai ensuite pensé que les troupes russes voulaient agrandir la zone conquise et annexée en 2014, donc élargir leur mainmise sur la péninsule de la Crimée.

Il est tout de suite apparu que les Russes se dirigeaient vers la capitale Kyïv avec un maximum de moyens, bien décidés à faire tomber le gouvernement Zelensky et à le remplacer par un gouvernement ami et docile, comme celui du Bélarus.

Deuxième prise contre moi.

Puis j’ai été aussi surpris que le reste du monde de voir les défaillances de l’armée russe.

Au moment où ces lignes sont écrites, elle a perdu plus de la moitié des territoires saisis au début de son offensive.

J’avais, comme tout le monde, gobé la propagande russe, et notamment l’impression de puissance projetée par les magnifiques parades militaires sur la place Rouge.

La Russie est un pays pauvre, et on découvre que son armée le reflète.

Les soldats russes, eux, après avoir cherché en vain les nazis ukrainiens, ne comprenaient plus pourquoi ils se battaient.

Troisième prise contre moi.

Retiré ! Fin de la manche ! Aucun point, aucun coup sûr, aucun coureur laissé sur les sentiers.

Évidemment, la plupart des observateurs furent aussi étonnés que moi.

Empire

Comment avons-nous pu à ce point nous tromper ?

Il est facile de répondre à la question avec l’avantage du recul.

Vladimir Poutine ne raisonne pas comme un politicien occidental, dont la réélection n’est pas assurée, et qui doit composer avec des partis d’oppo-sition, des médias critiques ou de proches conseillers qui osent lui dire ce qu’il ne veut pas entendre.

C’est aussi un nostalgique de l’empire soviétique de jadis.

S’il comprend bien que celui-ci ne peut être reconstitué, il aspire à retrouver au moins une partie de son prestige, de sa grandeur et du respect qu’il inspirait.

Nous avions aussi sous-estimé la capacité des pays occidentaux à rester solidaires si longtemps.

Enfin, si on peut comprendre la Russie de ne pas aimer voir l’Ukraine faire les yeux doux à l’OTAN, on ne peut non plus blâmer les Ukrainiens de préférer cette amitié à celle du grand frère russe.