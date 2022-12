Oscar Rivas: champion... et pas une cenne

Le petit monde de la boxe québécoise est en ébullition. Oscar Rivas est-il à la retraite ou non ? Sa blessure à l’œil, la douzième au moins de sa carrière, l’empêchera-t-elle de remonter dans un ring pour espérer gagner de quoi nourrir sa famille, ou est-ce qu’il vaut mieux qu’il accroche ses gants ?

En 2013, le promoteur Yvon Michel avait conseillé à Oscar Rivas de prendre sa retraite, quand il avait devant lui Jean Pascal, Adonis Stevenson, Eleider Alvarez et Artur Beterbiev qui venait de débuter sa carrière professionelle.

À cause du danger que représentait son œil blessé. En 2022, bientôt en 2023, et 12 blessures au même œil plus tard, Yvon Michel semble se battre pour encourager Rivas à remonter dans le ring.

Sans doute que les temps et l’entourage ont changé.

Question de vie et de vue

Jamais je n’ai insisté pour qu’un athlète prenne sa retraite. J’ai toujours pensé que l’athlète devait prendre ses propres décisions. Mais dans le cas d’Oscar Rivas, c’est différent.

Rivas est encore champion du monde. Mais « grâce » aux conseils de son promoteur et de son gérant, Stéphane Lépine, il n’a pas une maudite cenne noire.

Rivas ne s’est pas battu depuis octobre 2021.

Et même si c’était un combat de championnat du monde WBC, ça se passait à l’Olympia, sans la télévision américaine. Rivas n’avait reçu qu’une bourse modeste.

Avant, il n’avait eu droit qu’à une bonne année, en 2019. Après avoir réglé ses comptes avec son gérant et versé environ le tiers de ses gains à son promoteur et 10 % à son entraîneur, après l’impôt payé, il ne lui restait pas épais dans le compte de banque.

On se retrouve devant une absurdité abominable.

Je pèse tous mes mots parce que je ne veux pas blesser la fierté et l’amour propre de ces deux hommes.

Mais on se retrouve à Montréal avec deux champions du monde qui vivent dans un trois et demie et qui sont cassés comme des clous à la fin de leur carrière. Eleider Alvarez et Oscar Rivas.

Alvarez berné

Ces deux olympiens sont venus de Colombie. Ils se sont installés au Québec. Ils ont appris le français et se sont intégrés.

Mais rapidement, malgré leurs grandes qualités athlétiques, ils se sont retrouvés obligés de manger au Coin du métro, où le propriétaire leur servait de solides repas.

Eleider Alvarez a rossé Lucian Bute, il a lessivé Jean Pascal et passé le knock-out à Sergey Kovalev. Il a été champion du monde.

Mais avant d’être champion du monde, il a séché trois ans, bloqué derrière Adonis Stevenson.

Le promoteur ne voulait pas perdre son champion du monde et le gérant s’est fait son complice au lieu de défendre les intérêts de son boxeur. Jamais Eleider Alvarez n’a reçu les sommes d’argent promises pour se tasser quand il était aspirant obligatoire.

Même qu’une clause dans son combat contre Jean Pascal lui garantissait un combat pour le titre contre Stevenson. On lui a ri en pleine face.

Il a été très chanceux que Marcus Browne se fasse arrêter avec un revolver dans son auto et que Kathy Duva ait dû se tourner vers Alvarez comme remplaçant pour affronter Kovalev. Sinon, il attendrait probablement encore dans son trois et demi.

Leur responsabilité... et celle des autres

Tant Oscar Rivas qu’Eleider Alvarez – des immigrants au Québec – ont fait confiance à un promoteur et à un gérant.

S’ils se retrouvent devant rien à trois jours du jour de l’An, ils doivent porter une part de responsabilité.

Mais deux jeunes Colombiens qui ne parlaient qu’espagnol à leur arrivée ne pouvaient que faire confiance à ceux qui les employaient et qui les conseillaient.

En fait, le seul qui a semblé se battre pour les protéger, c’est Marc Ramsay.

Et soit dit en passant, ça fait 14 mois que Ramsay accueille Oscar Rivas dans son gymnase et lui offre les meilleurs services d’entraînement pour moins que des pinottes. Si Rivas accroche ses gants, Marc Ramsay et toute son équipe auront travaillé « bénévolement ».

Et vous voulez savoir ? Si ce n’était que de Ramsay, Rivas ferait passer l’état de son œil bien avant un combat de boxe.

Honteux

C’est une situation honteuse.

Je précise, c’est la situation qui est honteuse, pas la carrière et la vie des deux hommes.

Les deux ont été champions du monde, les deux ont une vie privée comme celle de beaucoup d’autres. Des histoires d’amour, de famille, d’enfants et des responsabilités financières à assurer.

Ils ont connu une brillante carrière, mais ils n’ont pas toujours eu droit aux combats auxquels ils aspiraient ni aux sommes qu’ils auraient pu gagner.

Et qui donc leur a fourni l’encadrement qui leur aurait été nécessaire ?

Comment cela se fait-il que David Lemieux ait trois maisons ? Que Steven Butler, qui a littéralement été sorti de la rue, soit propriétaire à Repentigny ? Que Simon Kean ait son condo ? Qu’Erik Bazinyan, qui a eu la douleur de perdre son père, vive avec sa famille dans sa résidence ?

Pourquoi Lucian Bute avec Jean Bédard, d’InterBox, s’est-il retiré riche ? Pourquoi Jean Pascal, qui a pris en main ses propres négociations, a-t-il eu au moins une douzaine de combats de plus d’un million ?

Que fout la régie ?

De plus, de trop nombreux boxeurs se font renégocier au rabais le matin de la pesée. Les vétérans de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) sont au courant, mais ils ont les mains liées.

Le boxeur devait se battre pour 6000 $, on lui explique que la vente des billets a été moins bonne que prévu et il monte dans le ring pour 3500 $.

Affamé, déshydraté, avec des frais d’entraînement à rembourser, le pauvre gars signe au rabais. Il se fait fourrer.

Cette Régie avait été fondée pour protéger les boxeurs et le public.

Il y avait 40 personnes de l’organisme qui occupaient les sièges ringside à Shawinigan. Dont plusieurs conjoints.

Me Denis Dolbec est le président. Heureusement, il donne des indications qu’il veut que les choses progressent. C’est plus que le temps.

DANS LE CALEPIN

Cela dit, bonne année aux Québécois, aux Canadiens et à tous ceux qui lisent cette chronique dans le monde.